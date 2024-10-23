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Лион решил усилить меры безопасности перед матчем ЛЕ против Бешикташа
Клуб решил ограничить посещаемость стадиона до 30 000 человек
Getty Images / Global Images Ukraine
"Лион" решил усилить меры безопасности перед матчем третьего тура Лиги Европы против турецкого "Бешикташа“.
Учитывая предыдущие стычки между болельщиками этих команд, клуб решил ограничить посещаемость стадиона до 30 000 человек, закрыв верхний ярус. Также "Лион" запретил перепродажу билетов и планирует тщательно контролировать их распространение.
Руководство "Лиона" стремится избежать повторения событий 2017 года, когда матч между этими командами был прерван из-за массовых беспорядков на трибунах.
Напомним, что 24 октября "Лион" сыграет против "Бешикташа". Старт - в 22:00 по киевскому времени.
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