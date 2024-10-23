Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Юрич - перед матчем с Динамо: У Ромы есть проблемы с психологией. Надо на поле съесть соперника
Главный тренер Ромы - о грядущем матче с Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич поделился ожиданиями от матча 3-го тура
– Какая ротация будет завтра? Сыграет ли Довбик?
– Я еще не решил. Манчини не завершил тренировку из-за нападения лихорадки. Я внесу некоторые изменения. Это правильно, ведь у нас 7 матчей за 21 день. Это не будет массовая ротация, но изменения будут.
- "Рома" еще не приобрела ту злобу, которая отличает ее команды.
- Мы пока на половине пути. В матче с "Интером" (0:1) мы увидели большую волю, с другой стороны – у нас совершенно нет победного менталитета. В последних 17 матчах у нас 3 победы. Это не менталитет "Ромы", он на более низком уровне.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Я вижу рост многих игроков, но мы не то, чем должна быть "Рома" – командой, которая выигрывает матчи. Надо поменять менталитет. Выступлениями в общем-то я доволен, но результатов недостаточно. Я не оправдываюсь, здесь все есть, нужно реагировать с характером. Команда должна показать, из чего она сделана.
Мне всего хватает, ситуация идеальна. Я чувствую доверие. Мне как человеку всего хватает, чтобы хорошо работать. Я могу оправдываться, как и игроки, но это было бы слабостью. Надо выйти на поле и съесть соперника, остальное – для слабаков. Мы упорно работаем, у нас лучшая организация, лучший спортивный центр.
Есть проблемы с психологией. Есть игра, есть футболисты. Мы не на уровне "Интера", но игроки у нас есть. С завтрашнего дня я хочу увидеть другие вещи. Я хочу больше вещей, больше зла. Игроки должны изменить ситуацию, для этого они должны стать зверями. Я жду другие вещи завтра.
Популярное сейчас
- У нападающего Динамо наметились проблемы с лишним весом
- Шанс для Лунина. Куртуа пропустит Эль-Класико
- Григорчук прокомментировал возможное назначение в Буковину
- Рома – Динамо. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев