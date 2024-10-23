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Юрич - перед матчем с Динамо: У Ромы есть проблемы с психологией. Надо на поле съесть соперника

Лига Европы
Обновлено

Главный тренер Ромы - о грядущем матче с Динамо

Юрич - перед матчем с Динамо: У Ромы есть проблемы с психологией. Надо на поле съесть соперника

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ромы" Иван Юрич поделился ожиданиями от матча 3-го тура Лиги Европы с "Динамо", который пройдет в четверг, 24 октября.

– Какая ротация будет завтра? Сыграет ли Довбик?

– Я еще не решил. Манчини не завершил тренировку из-за нападения лихорадки. Я внесу некоторые изменения. Это правильно, ведь у нас 7 матчей за 21 день. Это не будет массовая ротация, но изменения будут.

- "Рома" еще не приобрела ту злобу, которая отличает ее команды.

- Мы пока на половине пути. В матче с "Интером" (0:1) мы увидели большую волю, с другой стороны – у нас совершенно нет победного менталитета. В последних 17 матчах у нас 3 победы. Это не менталитет "Ромы", он на более низком уровне.

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Я вижу рост многих игроков, но мы не то, чем должна быть "Рома" – командой, которая выигрывает матчи. Надо поменять менталитет. Выступлениями в общем-то я доволен, но результатов недостаточно. Я не оправдываюсь, здесь все есть, нужно реагировать с характером. Команда должна показать, из чего она сделана.

Мне всего хватает, ситуация идеальна. Я чувствую доверие. Мне как человеку всего хватает, чтобы хорошо работать. Я могу оправдываться, как и игроки, но это было бы слабостью. Надо выйти на поле и съесть соперника, остальное – для слабаков. Мы упорно работаем, у нас лучшая организация, лучший спортивный центр.

Есть проблемы с психологией. Есть игра, есть футболисты. Мы не на уровне "Интера", но игроки у нас есть. С завтрашнего дня я хочу увидеть другие вещи. Я хочу больше вещей, больше зла. Игроки должны изменить ситуацию, для этого они должны стать зверями. Я жду другие вещи завтра.

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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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