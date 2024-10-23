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Звездный игрок Тоттенхэма не тренировался в общей группе. Известна причина
Его не было с командой
Getty Images / Global Images Ukraine
Звездный игрок "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не тренировался в общей группе.
Перед матчем Лиги Европы против АЗ, нападающий сборной Южной Кореи пропустил тренировку. По словам репортёра The Athletic Джея Харриса, нападающий приболел.
Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу подтвердил болезнь и заявил, что Сон Хын Мина не собирались выпускать против нидерландского коллектива.
Сон немного приболел после выходных, но он всё равно не собирался участвовать. Мы не будем его задействовать и посмотрим, как он себя чувствует, – сказал Постекоглу.
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Репортёр Джей Харрис сообщил, что Сона проверят перед матчем АПЛ с "Кристал Пэлас".
"Тоттенхэм" в Лиге Европы набрал 6 очков за 2 игры, победив "Карабах" и "Ференцварош". Матч против АЗ состоится 24 октября в 22:00.
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