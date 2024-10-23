  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Звездный игрок Тоттенхэма не тренировался в общей группе. Известна причина
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Звездный игрок Тоттенхэма не тренировался в общей группе. Известна причина

Лига Европы

Его не было с командой

Звездный игрок Тоттенхэма не тренировался в общей группе. Известна причина

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный игрок "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не тренировался в общей группе.

Перед матчем Лиги Европы против АЗ, нападающий сборной Южной Кореи пропустил тренировку. По словам репортёра The Athletic Джея Харриса, нападающий приболел.

Тренер "Тоттенхэма" Анже Постекоглу подтвердил болезнь и заявил, что Сон Хын Мина не собирались выпускать против нидерландского коллектива.

Сон немного приболел после выходных, но он всё равно не собирался участвовать. Мы не будем его задействовать и посмотрим, как он себя чувствует, – сказал Постекоглу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Репортёр Джей Харрис сообщил, что Сона проверят перед матчем АПЛ с "Кристал Пэлас".

"Тоттенхэм" в Лиге Европы набрал 6 очков за 2 игры, победив "Карабах" и "Ференцварош". Матч против АЗ состоится 24 октября в 22:00.

По теме
yellow-arrow
Юрич - перед матчем с Динамо: У Ромы есть проблемы с психологией. Надо на поле съесть соперника
yellow-arrow
Аякс включил в заявку на матч против Карабаха 16-летнего бельгийского таланта
yellow-arrow
Лион решил усилить меры безопасности перед матчем ЛЕ против Бешикташа
Тоттенхэм (Лондон) Сон Хын Мин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Jay Harris
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости