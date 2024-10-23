UA-Футбол представляет соперника киевского Динамо: Рома (Италия)

“Рома” не слишком хорошо продвигается по сезону. Сейчас “джаллоросси” с десятью очками в активе занимают такую же строчку в турнирной таблице Серии А. Неудачный старт, увольнение Даниеле Де Росси, скандалы, возникшие на этой почве, демонстративное недовольство со стороны ультрас — словом, на “Стадио Олимпико” царит, как минимум, напряженная атмосфера.

Иван Юрич пытается исправить положение, однако пока получается со “скрипом” — даже в Лиге Европы. “Волки” упустили победу над “Атлетиком“ из Бильбао (1:1), затем уступили шведскому “Эльфсборгу” (0:1) — неужели у “Динамо” есть шанс?

“Бело-синие” также не впечатляют на международной арене (трижды пропустили от “Лацио”, еще дважды — от “Хоффенхайма”), но хотя бы лидируют в украинской Премьер-лиге. Является ли хорошая психологическая форма аргументом в борьбе с итальянцами? Ответим на все актуальные вопросы по ходу материала.

Общая история

С появлением Артема Довбика, его отказом мадридскому”Атлетико” и словами агента о перспективах, как видим, сделанных в пользу "джаллоросси", многие из рядовых украинских зрителей все равно усомнились в том, является ли “Рома” достаточно сильной и престижной. Если же разобраться, то коллектив входит в пятерку самых титулованных в Италии (16 наград) и в последний раз почувствовал вкус большой победы в 2022-м — именно тогда Жозе Моуринью поднял над головой кубок Лиги конференций.

Но ведь Скудетто было еще в 2001-ом?.... Кубок Италии — в 2008-м, Суперкубок — в 2010-м. Словом, какой это топ? Пусть так, но “волки” имеют козыри, которым позавидует 95 процентов команд — в 1970-м состоялся полуфинал Кубка обладателей кубков (“Гурник” Забже отправился дальше только из-за нелепого броска монетки), в 1984-м — финал Кубка европейских чемпионов (“Ливерпуль” оказался сильнее в серии пенальти).

В 1991-м “желто-красные” едва не взяли Кубок УЕФА (“Интернационале” выиграл 2:1), в 2023-м — Лигу Европы (сработал чит-код под названием “Севилья”). Да, у “Ромы” были проблемы, чтобы сделать решающий шаг, но это не отменяет причастность к славным спортивным страницам — каждое фанатское поколение было очаровано новыми футболистами, которые дорастали до звания легенд.

Амедео Амадеи, Бруно Конти, Франко Танкреди, Карло Анчелотти, Альсидес Гиджа (тот самый полузащитник, чей гол похоронил надежды Бразилии на кубок мира-1950), Фалькао, Франческо Рокка, Габриэль Батистута, Даниэле Де Росси, Франческо Тотти вряд ли бы выступали в среде, где не декларируются амбиции.

Не забывайте и о дерби Вечного города — в каких бы кондициях не находились “Рома” и “Лацио”, их соперничество всегда в центре внимания. Получается так, что болельщикам есть за что зацепиться; надеемся, Довбик продолжит традиции, но не с “Динамо”.

История встреч с "Динамо"

Клубы мерялись силами четыре раза, причем дебютный запомнился совсем не игрой. Групповой этап ЛЧ 2004/05, Горан Гавранчич “кладет” знаменитый штрафной, а после перерыва тифози переборщили с эмоциями и предметом, брошенным с трибун, попали прямо в голову рефери Андерсу Фриску.

УЕФА присудила техническое поражение, закрыла домашние трибуны “Стадио Олимпико”, поэтому неудивительно, что “Рома” жалко провела кампанию — набрала один балл. Ведь в Киеве тоже не повезло — Траянос Деллас отметился автоголом, а под конец включился Максим Шацких и ударом “нокаутировал” вратаря Ивана Пелиццоли.

В 2007-м уже на орехи получило “Динамо” — оказавшись среди лиссабонского “Спортинга”, “Ромы” и “Манчестер Юнайтед”, украинцы довольствовались, если это можно так назвать, нулем. Симоне Перротта и Франческо Тотти огорчили Александра Шовковского в Риме, а дома страдал Александр Рыбка — Пануччи, Жюли и Вучинич сняли все вопросы по ходу первого тайма, а на 77 минуте черногорец оформил дубль. Гол престижа с нашей стороны провел Исмаэль Бангура — ну, хоть на этом спасибо.

Современное состояние

а) тренер

Так сложилась судьба, что в 2010-м Иван Юрич повесил бутсы на гвоздь, находясь на балансе “Дженоа”. Хорват пробовался в “Севилье” и “Альбасете”, а после отправился на Апеннины, где сначала зарекомендовал себя в “Кротоне”. В 2006-м центральный полузащитник принял предложение “грифонов” и с тех пор окончательно связал свою жизнь с Италией. Сегодня никто не сомневается в квалифицированности специалиста, его осведомленности в тонкостях местной натуры и футбола — иначе бы иностранец не имел возможность тренировать такое количество команд.

Надо сказать, что огромное влияние, в частности, в тактике, на Юрича оказал Джан Пьеро Гасперини. Оба встретились в “Кротоне”, продолжили сотрудничество в Генуе, а когда уроженец Сплита ступил на тренерскую стезю, то Мистер постоянно “подтягивал” бывшего подопечного с собой. Как следствие, Юрич на разных должностях помогал в структуре “Интернационале” и “Палермо”; впоследствии пути товарищей разошлись, однако балканец до сих пор не стесняется подчеркивать, кому обязан карьерой. Красивый жест, как ни крути.

В 2014-м коуч принял “Мантову”, но вскоре в очередной раз вернулся на орбиту “Кротоне”-”Дженоа”. Причем с “акулами” состоялся дебютный серьезный успех — Юрич накопил 82 очка, финишировал вторым и таким образом гарантировал продвижение в Серию А. Это заметил Гасперини и назначил преемника, прежде чем присоединиться к “Аталанте”. Оправдались ли ожидания? Не совсем — хорват здорово стартовал летом 2016-го, однако постепенно потерял контроль над ситуацией и “скис” в феврале 2017-го; последней каплей послужило разгромное поражение, допущенное с аутсайдером “Пескарой” (0:5).

В клубе возник кризис, и самое комичное, что на Юрича полагались после каждого увольнения его предшественников — так наблюдалось после отстранения Андреа Мандорфини и Давиде Баллардини. Юрич прекрасно осознавал, что находился на расстрельной позиции и мало чем поможет, пока рыба уверенно гниет с головы; примечательно, что боссы “Дженоа” делали ставку на опытного Пранделли, популярного и перспективного (по крайней мере, так казалось) Андрея Шевченко, впрочем, пришли в себя после очистки низшим дивизионом.

В 2019-ом Иван возглавил “Верону” и, будучи лишенным стресса, доказал, что способен построить не просто проект, а с авторскими изюминками. Да, заимствованными у Гасперини (прослеживались характерный прессинг, переход из фазы обороны в атаку, четкое расположение по рисунку и беспрекословное выполнение установки), но работающими на уровне “середняка”. Хорошая организация дала плоды — “мастифы” вскарабкались на девятую строчку, а в розыгрыше 2020/21 едва не повторили достижение и собой закрыли десятку. Повезло дать бой “Ювентусу” (2:1), “Милану” (1:1 и 2:2), “Аталанте” (2:0), “Наполи” (3:1) и “Ромео” (3:0).

“Торино” тоже стоит занести в актив — “бордовые” хоть и мечтали о еврокубках, тихонько делились наполеоновскими планами с журналистами, но Юрич прежде всего отталкивался от ключевой миссии: “наглухо” забыть о вероятности вылета и закрепиться в середине чемпионата. В целом менеджер справился с миссией, — не опустился ниже десятки, — впрочем, в мае 2024-го признал, что устал от разногласий с “быками”, которые видели будущее, связанное с международными соревнованиями, и витали в небесах.

Иван всегда опирался на реальные ресурсы, сторонился громких заявлений и нравился прагматизмом. Выглядит ли “Торино” лучше без него? Нет, три поражения подряд и привычная девятая строчка после восьми стартовых туров.

Советуем поклонникам “Ромы” тоже приготовиться к неторопливому прогрессу — Юрич из той когорты, кто налаживает базовые моменты, знает, как достичь результата здесь и сейчас, но лучше всего раскрывает проекты лишь со временем.

б) команда

Руководство “волков” стремится вернуться в ЛЧ. Ради этого летом произошла перестройка — Дэн Фридкин выделил 92,6 млн евро, и это четвертый показатель первенства после “Ювентуса” (164,8 млн евро), “Наполи” (149,5 млн евро) и “Аталанты” (96,6 млн евро). Как утверждают тамошние СМИ, в этом году верхушка пошла ва-банк — как итог, появились Артем Довбик (30,5 млн евро, из “Жироны”), Матиас Суле (25,6 млн евро, из “Ювентуса”), Энцо Ла Фе (23 млн евро, из “Ренна”), Анхелиньо (5,2 млн евро, полноценный переход из “Лейпцига”), Самуэль Даль (4,3 млн евро, из “Юргордена”), Сауд Абдулхамид (2,5 млн евро, из “Аль-Хиляля”) и Буба Сангаре (1,5 млн евро, из “Леванте”).

Часть исполнителей была приобретена с явным акцентом под основу, как вот Довбик, кому-то же пока приходится ждать шанса. Подчеркнем, что не обошлось без арендованных и свободных агентов — Ману Коне, Мэтью Райана, Алексиса Салемакерса, Марио Эрмосо и Матса Хуммельса. Технически состав радует глаз, ведь является разнообразным и подходит для реализации задач, но это не Football Manager, поэтому нужно набраться терпения, чтобы эти имена принесли выгоду (тот же Артем отличился лишь в четвертом матче).

Следует перечислить и тех, кто разгрузил зарплатную ведомость. Хуссем Ауар (12 млн евро, в “Аль-Иттихад”), Жоао Коста (9 млн евро, в “Аль-Иттифак”) и Андреа Белотти (4,5 млн евро, в “Комо”) нашли новые места работы. Это же касается ряда футболистов, теперь получающих дополнительную практику в других клубах, или тех, за кого не было выручено ни копейки.

Можно выделить Руя Патрисиу, Криса Смоллинга, Тэмми Абрахама и Леонардо Спинаццолу, и весь этот список действительно стоит того, чтобы ему помахать рукой. Патрисиу сидел за спиной Миле Свилара, Абрагама давно подумывали “списать” из-за повышенной травматичности, Белотти не продемонстрировал что-то достойное, чтобы за него цепляться. Поэтому всё верно.

Брайан Кристанте, Никола Залевски, Джанлука Манчини, Леандро Паредес и Пауло Дибала - персонажи, имеющие вес в раздевалке и не боящиеся брать ответственность. Если и новички где-то “плывут” из-за непройденной адаптации, то рядом есть люди, готовые решить проблему.

Итог

“Рома” находится в ситуации, когда ей некуда отступать. “Динамо” также переживает похожие эмоции, однако объективно не дотягивает до уровня, который способны предложить римляне. Есть наглядный пример — недавняя встреча с “Хоффенхаймом”; вроде бы моменты и возникли, но на финише — поражение представителю зоны вылета Бундеслиги.

Украинцам необходимо обрести авторитет, чтобы восприниматься в более привлекательной тональности - пока мы будем беспомощно пытаться догнать условного Гложека, дело не продвинется. Эксперты и журналисты частенько хвалят менеджмент киевлян за удачно проведенную трансферную кампанию (это правда, но в пределах УПЛ), то “желто-красные” выставят напротив Пауло Дибалу, действующего чемпиона мира. И этим все сказано.

Несмотря на октябрьское настроение, в Вечном городе планируется жара — “Рома” наделена достаточным количеством козырей, чтобы в третий раз подряд оставить текущего лидера УПЛ без зачетных баллов.

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