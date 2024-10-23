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ЛЕ. Брага – Будё/Глимт 1:2. Всё началось во втором тайме
Третий тур ЛЕ
фото из соцсетей
В Португалии прошёл ранний матч Лиги Европы. "Брага" принимала "Будё/Глимт".
В первом тайме хозяева поля пытались забить. Нанесли 3 удара в створ, но голами не отметились. Норвежская команда вышла вперёд по жёлтым карточкам. За 5 минут игроки получили две.
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Во втором тайме гостям всё же удалось забить на 53-й минуте. Эвьен забил свой первый гол в еврокубках. Спустя 8 минут "Брага" усилилась заменами. На 64-й минуте Ниакате забил гол. Но героем он был недолго. На 66-й минуте защитник сборной Мали получил предупреждение за эмоции. Спустя минуту он был удалён за фол в центре поля.
Заменами стал усиливаться "Будё/Глимт" и в конце матча норвежцы вышли вперёд после подачи углового. Забил Нельсон на 90+4-й минуте.
Лига Европы. Третий тур. Групповой этап Лиги Европы
"Брага" - "Будё/Глимт" 1:2
Голы: Ниакате (64) – Эвьен (53), Нельсон (90+4)
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