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ЛЕ. Галатасараю в сумасшедшей перестрелке на 7 голов удалось обыграть Эльфсборг
Матч завершился со счетом 4:3
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 октября, состоялся матч "Галатасарай" - "Эльфсборг" в рамках третьего тура Лиги Европы.
Хозяева открыли счет в первом тайме на 28-й минуте поединка, а через некоторое время Петтерссон из шведского клуба забил мяч в собственные ворота. "Галатасарай" на последних секундах основного времени реализовал еще один момент.
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После перерыва "Эльфсборг" отыграл три мяча (!), но их соперникам удалось забить еще один гол.
Лига Европы. 3-й тур.
Стамбул. "Рамс Парк"
"Галатасарай" - "Эльфсборг" - 4:3
Голы: Икарди 28', Петтерссон 39' (ГВВ), Йылмаз 44', Акгюн 83' - Хульт 52', Байду 65' (П), Ларссон 90+2
"Галатасарай": Гювенч, Айхан, Санчес, Бардакчи, Йылмаз (Демирбай 74'), Торрейра (Нельссон 89'), Сара, Акгюн (Йелерт 86'), Мертенс (Кутлу 74'), Осимхен (Батшуайи 86'), Икарди.
"Эльфсборг": Петтерссон, Бухари, Хольмен, Егбе (Ларссон 90'), Гедлунд, Оума, Б. Зенели (Бальдюрссон 76'), Хульт, А. Зенели (Абдуллаи 77'), Байду (Голтен 82'), Касем (Каиб 82').
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