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Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы

Лига Европы

Заявление Александра Шовковского

Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях команды перед матчем Лиги Европы против "Ромы".

"Состав на игру вы узнаете завтра. Но точно не сыграет Ярмоленко. Мы все сегодня поздравили его с 35-летием, однако, к сожалению, травма не позволяет ему завтра сыграть.

Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже точно не помогут нам в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.

Напомним, что матч "Рома" - Динамо" пройдет в четверг, 24 октября и начнется в 19:45.

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Андрей Ярмоленко Александр Шовковский Динамо (Киев) Александр Пихаленок Владимир Шепелев Рома Брайан Себальос
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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fanatSD (донецк)
23.10.2024 в 20:43
попытка оправдать завтрашний проигрыш.с ними или без них динамо ничего не светит
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
23.10.2024 в 20:43
попытка оправдать завтрашний проигрыш.с ними или без них динамо ничего не светит
Ответить
0
0

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