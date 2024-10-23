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Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы
Заявление Александра Шовковского
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "
"Состав на игру вы узнаете завтра. Но точно не сыграет Ярмоленко. Мы все сегодня поздравили его с 35-летием, однако, к сожалению, травма не позволяет ему завтра сыграть.
Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже точно не помогут нам в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.
Напомним, что матч "Рома" - Динамо" пройдет в четверг, 24 октября и начнется в 19:45.
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