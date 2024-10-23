Ярмоленко и еще три игрока Динамо не сыграют против Ромы

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский рассказал о кадровых потерях команды перед матчем Лиги Европы против "Ромы".

"Состав на игру вы узнаете завтра. Но точно не сыграет Ярмоленко. Мы все сегодня поздравили его с 35-летием, однако, к сожалению, травма не позволяет ему завтра сыграть.

Пихаленок, Шепелев и Себальос тоже точно не помогут нам в завтрашнем матче", - сказал Шовковский.