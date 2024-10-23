Хозяева в сумасшедшем матче переиграли соперников. Галатасарай - Эльфсборг 4:3. Обзор матча и видео голов

Сегодня, 23 сентября, в рамках Лиги Европы состоялся матч между турецким "Галатасараем" и шведским "Эльфсборгом". Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

Матч начался в достаточно спокойном темпе, однако уже на 28-й минуте счет открыл Икарди. Вскоре преимущество турецкой команды удвоил автогол вратаря гостей. Перед перерывом счет стал разгромным - Йылмаз отметился точным ударом.

Казалось, что победа "Галатасарая" уже в кармане, однако после перерыва "Эльфсборг" отыграл три мяча. Но последнее слово осталось за хозяевами поля. Финальный счет 4:3.

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Лига Европы. 3-й тур.

Стамбул. "Рамс Парк"

"Галатасарай" - "Эльфсборг" - 4:3

Голы: Икарди 28', Петтерссон 39' (ГВВ), Йылмаз 44', Акгюн 83' - Хульт 52', Байду 65' (П), Ларссон 90+2