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Хозяева в сумасшедшем матче переиграли соперников. Галатасарай - Эльфсборг 4:3. Обзор матча и видео голов
Эльфсборг в третьем туре ЛЕ проиграл Галатасараю
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 сентября, в рамках Лиги Европы состоялся матч между турецким "Галатасараем" и шведским "Эльфсборгом". Поединок завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.
Матч начался в достаточно спокойном темпе, однако уже на 28-й минуте счет открыл Икарди. Вскоре преимущество турецкой команды удвоил автогол вратаря гостей. Перед перерывом счет стал разгромным - Йылмаз отметился точным ударом.
Казалось, что победа "Галатасарая" уже в кармане, однако после перерыва "Эльфсборг" отыграл три мяча. Но последнее слово осталось за хозяевами поля. Финальный счет 4:3.
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Лига Европы. 3-й тур.
Стамбул. "Рамс Парк"
"Галатасарай" - "Эльфсборг" - 4:3
Голы: Икарди 28', Петтерссон 39' (ГВВ), Йылмаз 44', Акгюн 83' - Хульт 52', Байду 65' (П), Ларссон 90+2
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