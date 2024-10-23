Шовковский: Довбик дал Роме дополнительные возможности

Главный тренер " Динамо " Александр Шовковский на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов перед матчем Лиги Европы с "Ромой".

— В чемпионате Украины "Динамо" многое забивает, мало пропускает, но в еврокубках все наоборот. В чем причина?

– Вы должны понимать, что происходит в нашей стране. Надо быть очень благодарным нашей власти, Президенту Украины, что волевым решением они позволили чемпионату Украины проходить. Проходить в стране, где идет война.

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Сейчас у всех наших команд есть определенные проблемы — в финансовом плане, с логистикой, с привлечением квалифицированных легионеров. Все это тоже приводит к негативным последствиям качества игры, которую мы хотели бы показывать как в чемпионате Украины, так и в еврокубках.

Лига Европы – это второй по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов. Здесь играют команды, которые, хоть и не попали в Лигу чемпионов, но играют на очень высоком уровне и почти всегда выступают в евробубках. Если мы говорим о футболе в Украине, то мы говорим о выживании, а если мы говорим о международном турнире, то мы получаем определенный опыт и делаем все зависящее от нас, чтобы расти, дотягиваться до уровня той же Серии А, которая входит в пятерку лучших лиг Европы. Это для нас важный опыт, важные матчи, мы видим потенциальную возможность и стараемся делать все для того, чтобы расти в матчах с находящимися на топовом уровне командами.

Очень надеюсь, что война скоро закончится, и мы сможем развиваться, делать все, чтобы догонять европейский уровень, чтобы футбол в Украине выходил на высокий уровень.

— Какое впечатление оставила на вас "Рома" в матче с "Интером"? Увидели ли вы что-нибудь новое в игре этой команды?

— Если говорить в целом, "Рома" не так много забивает, но и очень мало пропускает. Но при этом очень велик процент ударов по воротам. Это говорит о том, что "Рома" стремится играть в атакующий, быстрый футбол. Команда часто забивает во втором тайме – значит, она находится в хорошей физической форме. Наконец, следует отметить определенный статус-кво: у "Ромы" одинаковое количество побед и поражений.

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Что касается матча "Ромы" с "Интером", то он был примерно равным. Но имела место индивидуальная ошибка: игрок "Ромы" поскользнулся, что привело к быстрой контратаке, которая позволила "Интеру" забить гол. "Рома" при этом тоже имела хорошие возможности для взятия ворот соперника.

Довбик дал "Роме" дополнительные возможности, которые команда использует.

Одним словом, я прекрасно понимаю, что нас ждет очень непростой матч с командой, представляющей одну из сильнейших европейских лиг. Будем стремиться использовать моменты, которые мы увидели в игре "Ромы", как в обороне, так и в атаке.