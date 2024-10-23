Тьерри Анри: Мбаппе нужно осознать, что он играет за Реал

Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал начало карьеры Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".

"Ему нужно осознать, что он играет за "Реал". Это чрезвычайно сложно. Показывает ли Мбаппе свою лучшую игру, которую мы видели в "ПСЖ"? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно", - сказал Анри.