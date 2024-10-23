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Тьерри Анри: Мбаппе нужно осознать, что он играет за Реал

Лига Европы

Анри высказался о новичке мадридского клуба

Тьерри Анри: Мбаппе нужно осознать, что он играет за Реал

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал начало карьеры Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".

"Ему нужно осознать, что он играет за "Реал". Это чрезвычайно сложно. Показывает ли Мбаппе свою лучшую игру, которую мы видели в "ПСЖ"? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно", - сказал Анри.

Мбаппе в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативных передачи.

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Тьерри Анри Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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Источник:
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Опубликовал: Екатерина Власова
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