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Тьерри Анри: Мбаппе нужно осознать, что он играет за Реал
Анри высказался о новичке мадридского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал начало карьеры Килиана Мбаппе в мадридском "Реале".
"Ему нужно осознать, что он играет за "Реал". Это чрезвычайно сложно. Показывает ли Мбаппе свою лучшую игру, которую мы видели в "ПСЖ"? Нет. Ему еще нужно многому научиться. В таком клубе одного лишь умения забивать голы недостаточно", - сказал Анри.
Мбаппе в текущем сезоне сыграл 13 матчей, в которых забил восемь голов и отдал две результативных передачи.
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