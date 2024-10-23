Буяльский: Думаю, Ярмоленко еще три-четыре года поиграет

Полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский поделился ожиданиями от предстоящего поединка 3-го тура основного этапа Лиги Европы против римской "Ромы".

– Что можете сказать о "Роме"?

- Думаю, "Рому" не имеет смысла представлять, поскольку команда всегда борется за самые высокие места в чемпионате Италии, а в еврокубках, наверное, уже последние десять лет играет на очень высоком уровне. Мы сегодня разобрали соперника, главный тренер указал на их ошибки, которые они допускают в обороне и атаке, на что нужно нам обратить внимание. Думаю, завтра тренерский штаб нам подскажет, как нужно правильно играть против них. Поэтому будем делать все, что от нас зависит.

– Какое впечатление произвел на вас матч "Ромы" с "Интером"?

– Команда хорошо играла против "Интера". А к поражению наверняка привели индивидуальные ошибки футболистов "Ромы". Но при этом увидели, насколько команда хорошо владеет мячом, поэтому нам нужно действовать компактно как в обороне, так и в атаке. Будем стараться делать это завтра.

– Одним из главных приобретений "Ромы" в это межсезонье стал переход Артема Довбика. Общались ли с ним?

– Общались с ним только в расположении сборной. Что касается нашего предстоящего матча, то вообще никакого диалога не было. Он лишь говорил, что только пришел в команду, вливается в коллектив. Другой язык, другие приоритеты, другая структура игры – не такая, что была в Испании. Надеюсь, что у него все будет хорошо в "Роме".

– Сегодня День рождения у Андрея Ярмоленко. Приветствовала ли его команда однажды?

– Позвонил, поздравил его. У него круглая дата. Общались с главным тренером, между собой обсуждали, думаю, он еще три-четыре года поиграет, если будет желание, конечно (улыбается). А так будем поздравлять уже по возвращении в Киев.