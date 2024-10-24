Шацких: Не думаю, что Довбик выйдет в старте на Динамо, ротация в Роме будет значительная

Главный тренер "Пахтакора" и экс-форвард "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от матча киевлян с "Ромой" в рамках Лиги Европы .

– Максим Александрович, какие у вас ожидания от матча "Рома" - "Динамо"?

– Понятно, что динамовцам будет сложно. Еврокубки - это уже другой уровень. Но я не думаю, что "Рома" будет играть оптимальным составом. Хотя, я считаю, что у них два равноценных состава. Я смотрел их матч с "Интером". У них одинаково сильные футболисты как в основе, так и в запасе. Даже если выпускать тех, кто в запасе, хуже не будет. Поэтому, я думаю, "Динамо" будет очень тяжело с "Ромой".

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– Но за счет чего "Динамо" может рассчитывать на положительный результат?

– У "Динамо" есть быстрые игроки в атаке, поэтому это можно будет использовать во время быстрых переходов.

– "Рома" в этом сезоне Лиги Европы уже сыграла вничью с "Атлетиком" (1:1) и проиграла "Эльфсборгу" (0:1). Может ли "Динамо" зацепиться за очки?

– Конечно, нужно выходить и играть! Шансы есть всегда!

– Но "Рома" уже три матча подряд не побеждает и забила в них лишь один мяч! Возможно, у римлян небольшой кризис?

– О кризисе я бы не сказал. Но надеюсь, что в матче с "Динамо" их серия без побед продолжится. А уже после матча с киевлянами пусть они раскрываются в своей реализации. Но одну игру пусть еще потерпят.

– "Динамо" перед матчем с "Ромой" победило "Оболонь" со счетом 5:1. Перед еврокубковым матчем это нормально для морального состояния команды?

– Я полностью смотрел эту игру. Все по игре и по счету. Киевляне имели шансы забить еще. Но "Оболонь" и "Рому" нет смысла сравнивать. Хотя для уверенности в своих силах это хорошо. Такая победа также является плюсом для положения в турнирной таблице. Им надо удерживать имеющийся отрыв и не подпускать никого близко. В первую очередь, это хорошо для уверенности и игрового тонуса. Понятно, что логистика влияет на силы и психологическое состояние. Надеюсь, что к матчу с "Ромой" было достаточно времени на подготовку и киевляне подойдут в хорошей форме. Надеюсь, что "Динамо" должно прорвать.

– Как считаете, Артем Довбик выйдет с первых минут в этом матче?

– Думаю, что нет. У них есть кем делать ротацию в атаке. Я думаю, ротация будет значительная. Хотя все может быть. Может, наоборот, выпустят самый сильный состав на данный момент. Сложно сказать. Но думаю, ротация будет колоссальная. Возможно, и на замену выйдет Довбик? Да, такой вариант может быть. А возможно, и вообще останется на скамейке запасных. Посмотрим.