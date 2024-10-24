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Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Лига Европы

Сколько дали правильных ответов?

Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол

Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы 2024/25 киевское "Динамо" на выезде будет играть против римской "Ромы". До этого команды играли между собой четыре раза, одержав по две победы.

Перед этой встречей мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против команд с Апеннин, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.

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