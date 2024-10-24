Лига Европы
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Хорошо ли вы помните противостояние Динамо с итальянскими клубами? Квиз от UA-Футбол
Сколько дали правильных ответов?
Getty Images
24 октября в третьем туре основного этапа Лиги Европы 2024/25 киевское "Динамо" на выезде будет играть против римской "Ромы". До этого команды играли между собой четыре раза, одержав по две победы.
Перед этой встречей мы вам предлагаем вспомнить, как киевляне играли против команд с Апеннин, пройдя наш квиз. В тесте будут вопросы, касающиеся матчей исключительно во времена независимости Украины.
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