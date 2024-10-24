Бальданци: Динамо – сильная, интенсивная команда. Будет сложный матч, но мы хотим получить 3 три очка

Полузащитник "Ромы" Томмазо Бальданци прокомментировал ближайший матч Лиги Европы против киевского "Динамо".

"Динамо" – сильная, интенсивная команда: это будет сложный матч. Но мы хотим выступить хорошо и завоевать первые три очка в Европе, они нам нужны".

"На самом деле в раздевалке мы думаем о матчах, о том, чтобы постараться сыграть хорошо. Мы понимаем "Курву", потому что это не идеальный момент. Мы должны попытаться привлечь их на свою сторону, а сделать это можно только с помощью выступлений", – заявил футболист.

21-летний Бальданци в нынешнем сезоне провел 8 матчей (гол+пас). В Серии А полузащитник выходит исключительно на замену, а в Лиге Европы оба поединка начинал в старте.