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Ващук – о составе Динамо: Не хватает качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию

Лига Европы
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Экс-игрок считает, что команде следует усиливать состав

Ващук – о составе Динамо: Не хватает качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию

Фото: facebook.com/vashchukvlad

Новина українською

Бывший футболист "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча киевлян с "Ромой".

“Уровень конкуренции в УПЛ не такой, каким был раньше. Сегодня говорить о развитии футбола в Украине не приходится. Это где-то сказывается на концентрации, высокий пик травматичности после длительных переездов. Мы видели в этом сезоне, когда "Динамо" действовало сбалансированно в атаке и обороне. Так должно быть в каждой игре.

"Рома" последний матч с "Интером" провела на достойном уровне. Против них придется много работать в обороне, особенно в собственной штрафной. Они допустили единственную ошибку, которая и привела к голу Мартинеса. Будет тяжело с ними”.

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“Сейчас важно осознать, что, играя в еврокубках, ты представляешь Украину, охваченную войной. Разве не ради таких матчей ты связываешь себя с футболом? В таких играх ты должен показывать лучшую игру. Результата может не быть, но из каждой игры делать выводы.

Команда бежит, как мы играли раньше, рискует, иначе начала двигаться. Не хватает качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию”, – считает бывший футболист.

Ващук защищал цвета "Динамо" с 1993 по 2003 и с 2005 по 2008 годы.

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Владислав Ващук Динамо (Киев)
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Источник:
Sport-express
Опубликовал: Александр Симченко
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