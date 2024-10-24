Ващук – о составе Динамо: Не хватает качественных футболистов, которые могли бы быстро воспринимать информацию

Бывший футболист "Динамо" Владислав Ващук поделился ожиданиями от матча киевлян с "Ромой".

“Уровень конкуренции в УПЛ не такой, каким был раньше. Сегодня говорить о развитии футбола в Украине не приходится. Это где-то сказывается на концентрации, высокий пик травматичности после длительных переездов. Мы видели в этом сезоне, когда "Динамо" действовало сбалансированно в атаке и обороне. Так должно быть в каждой игре.

"Рома" последний матч с "Интером" провела на достойном уровне. Против них придется много работать в обороне, особенно в собственной штрафной. Они допустили единственную ошибку, которая и привела к голу Мартинеса. Будет тяжело с ними”.