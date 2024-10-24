Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграет выездной матч с итальянской "Ромой" в 3-м туре Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет 24 октября в Риме на арене "Стадио Олимпико".

После двух туров подопечные Александра Шовковского занимают 35-е место, не набрав ни одного балла. "Волки" с 1 пунктом располагаются на 27-й строчке. Цвета римского клуба защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.

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Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 3-й тур

24.10.2024

Рим, "Стадио Олимпико""

"Рома" 19:45 "Динамо"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1