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Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Рома – Динамо. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Киевское "Динамо" сыграет выездной матч с итальянской "Ромой" в 3-м туре Лиги Европы-2024/25. Игра пройдет 24 октября в Риме на арене "Стадио Олимпико".
После двух туров подопечные Александра Шовковского занимают 35-е место, не набрав ни одного балла. "Волки" с 1 пунктом располагаются на 27-й строчке. Цвета римского клуба защищает форвард сборной Украины Артем Довбик.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 19:45 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 1.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24.10.2024
Рим, "Стадио Олимпико""
"Рома" 19:45 "Динамо"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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