Ребров посетил тренировку Динамо в Риме

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил предматчевую тренировку киевского "Динамо" в Риме на арене "Стадио Олимпико", которую киевляне провели за день до матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы.

Наставник национальной команды сперва наблюдал за работой "бело-синих", находясь у тренерской скамейки, и даже дал небольшое интервью одному из итальянских журналистов, а затем перебрался на трибуны.

Матч "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фото - dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов