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Ребров посетил тренировку Динамо в Риме

Лига Европы

Киевляне готовятся к поединку Лиги Европы с "Ромой"

Ребров посетил тренировку Динамо в Риме

Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов

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Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил предматчевую тренировку киевского "Динамо" в Риме на арене "Стадио Олимпико", которую киевляне провели за день до матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы.

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Наставник национальной команды сперва наблюдал за работой "бело-синих", находясь у тренерской скамейки, и даже дал небольшое интервью одному из итальянских журналистов, а затем перебрался на трибуны.

Ребров посетил тренировку Динамо в Риме - изображение 1

Матч "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Фото - dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов

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Источник:
Динамо Київ від Шуріка
Опубликовал: Алина Ерофеева
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