Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров посетил тренировку Динамо в Риме
Киевляне готовятся к поединку Лиги Европы с "Ромой"
Фото: dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров посетил предматчевую тренировку киевского "Динамо" в Риме на арене "Стадио Олимпико", которую киевляне провели за день до матча 3-го тура основного этапа Лиги Европы.
Наставник национальной команды сперва наблюдал за работой "бело-синих", находясь у тренерской скамейки, и даже дал небольшое интервью одному из итальянских журналистов, а затем перебрался на трибуны.
Матч "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября и начнется в 19:45 по киевскому времени.
Фото - dynamo.kiev.ua/Автор - О. Попов
Популярное сейчас
- ЛЧ. Барселона — Бавария 4:1. Не 8:2, но реванш весьма убедительный
- Мексиканский телеканал шаржем на Ризныка отметил матч ЛЧ. Его заценили не все болельщики. ФОТО
- Барселона - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Рома – Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 24.10.2024
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО