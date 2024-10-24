Пуканыч: Игроки Динамо не будут играть с Довбиком персонально

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от матча киевлян против "Ромы" в 3-м туре Лиги Европы.

"Думаю, что динамовцы обойдутся без этого. Скорее всего, стопперы киевлян будут следить за Довбиком, когда он будет находиться в их зонах. Главное, чтобы подстраховка была надлежащей и надо быть настороже после длинных передач "горожан" за спины защитников, потому что Артем может убежать.

Все же, на мой взгляд, Довбик, как практически все нападающие, очень зависим от помощи партнеров. Вот почему киевлянам следует плотно действовать с креативными полузащитниками хозяев у своих владений, в частности, с Дибалой, нейтрализовать активность соперника на флангах.

У динамовцев было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к битве в Риме. Да, на стороне хозяев будет безумная поддержка 12 игрока, но "горожане" также небезгрешны в обороне, особенно в зоне плоскости ворот. Если киевляне будут настырными и целеустремленными, то голевые моменты никуда не денутся. Дело — за реализацией", - сказал Пуканыч для Sport.ua.