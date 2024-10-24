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Пуканыч - о матче Динамо в ЛЕ: Киевляне не будет играть с Довбиком персонально

Лига Европы

Экс-игрок сборной считает, что голевые моменты у динамовцев будут

Пуканыч - о матче Динамо в ЛЕ: Киевляне не будет играть с Довбиком персонально

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч поделился ожиданиями от матча киевлян против "Ромы" в 3-м туре Лиги Европы.

"Думаю, что динамовцы обойдутся без этого. Скорее всего, стопперы киевлян будут следить за Довбиком, когда он будет находиться в их зонах. Главное, чтобы подстраховка была надлежащей и надо быть настороже после длинных передач "горожан" за спины защитников, потому что Артем может убежать.

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Все же, на мой взгляд, Довбик, как практически все нападающие, очень зависим от помощи партнеров. Вот почему киевлянам следует плотно действовать с креативными полузащитниками хозяев у своих владений, в частности, с Дибалой, нейтрализовать активность соперника на флангах.

У динамовцев было достаточно времени, чтобы как следует подготовиться к битве в Риме. Да, на стороне хозяев будет безумная поддержка 12 игрока, но "горожане" также небезгрешны в обороне, особенно в зоне плоскости ворот. Если киевляне будут настырными и целеустремленными, то голевые моменты никуда не денутся. Дело — за реализацией", - сказал Пуканыч для Sport.ua.

Поединок "Рома" - "Динамо" состоится 24 октября в 19:45 по киевскому времени.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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