Бог футбола решил, что Роме должно быть плохо. Станет ли ей хорошо за счет Динамо?

Все четыре итальянских соперника украинских команд в этом Еврокубковом сезоне испытывают серьезные проблемы. Три из них сменили тренера летом или в начале осени, четвертая - многих игроков, везде нервничают. Правда, состояние "Лацио" и "Аталанты" не помешало им разгромить украинцев, а состояние "Болоньи" - сыграть вничью, создав много. Однако кажется, что "Рома" даже в худшем состоянии, чем эти трое. Поможет ли это "Динамо"?

Без лица

Я уже подробно писал о , поэтому постараюсь сильно не повторяться. Оценю лишь нынешнее состояние. А оно после той смены вряд ли улучшилось. Настолько, что уже после пятого матча Ивана Юрича на посту в прессе начали сообщать о мыслях владельца клуба Дэна Фридкина уволить его и вернуть Де Росси. В Италии такой пинг-понг с тренерами любят, но ведь не Топ-клубы. Хотя а Топ ли "Рома"?

Она не играла в Лиге Чемпионов с сезона 2018/19, и за это время там уже успели побывать семь других итальянских команд, причем шесть из них - более одного раза. При том, что бюджет зарплат игроков "Ромы" - неизменно третий-четвертый в лиге. В этом сезоне - четвертый (89.9), то есть перед "Наполи", от которого она после восьми туров отстает уже на девять очков. Победа в Лиге Конференций-2021/22 - ее единственный трофей с 2008-го года.

После скандала вокруг Де Росси Генеральный директор Лина Сулуку ушла, и замены ей до сих пор нет. На фронт выдвинули нового спортивного директора Флориана Гизольфи, который вдруг начал постоянно давать интервью, хотя ранее молчал как рыба. Ультрас клуба отметили это очередным злобным баннером: "Фридкин, твое отсутствие настолько очевидно, что ты послал француза говорить с нами".

"Болельщики отвергают Фридкиных не потому, что они не дают денег. Они как раз дают. А потому, что не дают нечто иное. Свое лицо. Они избегают любого контакта. Нужно слышать голос первого номера, нам нужно принятие ответственности лидерами на себя. Нам нужны ответы. Нам нужна энергия присутствия", - говорит главный редактор Corriere Dello Sport Иван Дзадзарони. Ничего этого нет.

В целом постоянно появляются новые баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба и игроков. До сих пор ультрас устраивают марши к стадиону, протесты на самом стадионе. В последнем матче - дома против "Интера" - они не появлялись на трибунах в первые 15 минут, да и далее не упускали ни малейшей возможности освистать и оскорбить игроков. Особенно - лидеров команды капитана Лоренцо Пеллегрини и Брайана Кристанте.

Без результатов

Что остается несчастному Юричу, который впервые в карьере возглавил команду, играющую в Еврокубках? Говорить, что единственный путь объединить все вновь - это результаты. Но их нет, побед нет. Тогда он говорит, что видит серьезные улучшения в игре команды и уверен, что победы скоро придут, лишь нужно улучшить точность и реализацию. Говорит, что игроки стараются изо всех сил, приносят себя в жертву, и болельщики это видят.

"Прошло много времени с тех пор, как "Рома" играла так хорошо против "Интера". Мы нейтрализовали его". В принципе, он прав. "Волки" поборолись с чемпионом в воскресенье яростно. При том, что первые 15 минут без поддержки болельщиков чуть ли не провалили. Затем даже доминировали, владели мячом, создали немало опасных атак. Но не завершали их даже хорошим последним пасом, сами же пропустили из-за комедии ошибок.

В принципе, ничего нового в этом нет. "Рома" не способна побеждать грандов. Одна победа в 16-ти последних матчах против "Интера", две в 12-ти - против "Ювентуса", одна в 13-ти - против "Милана" и даже против "Наполи" - три в 15-ти. Она исторически борется с грандами, тужится, старается, но всегда разваливается в решающие моменты и дарит соперникам победу. Потому выиграла три Скудетто в истории, а три северных гранда - 55.

Мерить ее, конечно, нужно не по грандам. А по аутсайдерам и середнякам. Из ее соперников в этом сезоне середняками можно назвать "Удинезе" и "Атлетик Бильбао". Первого она разнесла дома в первом матче Юрича (3:0), вынесла высоким прессингом и скоростью, против второго дома же играла почти так же прилично и агрессивно в первом тайме, но забила лишь один, а во втором села в глухую оборону и пропустила на 85-ой минуте.

Наиболее удручает как раз ее игра против аутсайдеров. Совершенно унылая, разобранная, пропускающая много контратак, не реализующая огромные проценты владения мячом. "Кальяри", "Монца", "Эльфсборг", "Эмполи", "Венеция" владели мячом 43, 34, 31, 27 и даже 25 процентов, при этом постоянно выбегали в быстрые контратаки через разобранный центр поля. Из них в итоге проиграла лишь "Венеция" - из-за удара издали с рикошетом и углового.

При этом "Рома" создает. Первая в Серии А по ударам по воротам за матч. Но по ударам в створ шестая, а по xG - девятая. То есть пробивает по воротам неэффективно. Как результат - десятое место по набранным очкам. Как результат - восемь забитых в восьми турах лиги, что является ее вторым худшим результатом за последние 25 лет. И один гол в двух турах Лиги Европы.

Без командной игры

"Рома" ныне зависит от индивидуалов, причем ровно от двух. На Пауло Дибалу, которого в августе выгоняли в Саудовскую Аравию, ныне в клубе просто молятся, выглядя без него совершенно растерянными. А Артема Довбика сравнивают с предыдущим бомбардиром команды Эдином Джеко, называют "маяком", "бизоном", "бульдогом", "львом" атаки "Ромы", говорят, что тащит ее в одиночку без поддержки партнеров по команде.

При этом отмечают, что оба вынуждены заниматься черновой работой, много играть в глубине поля, в подыгрыше. Главной темой после "Интера" в римской прессе стала игра Дибалы в глубине и его задание прессинговать центрального защитника миланцев Бастони. Пауло даже назвали "дополнительным защитником". Спрашивая Юрича, не должен ли играть близко к Довбику, а не в глубине. Тем более, что аргентинец и так хрустальный, часто ломается.

Юрич, верный ученик Джан Пьеро Гасперини, пытается построить в "Роме" свою и его игру - агрессивную, с множеством единоборств, с индивидуальным прессингом, с множеством беготни. Но нет игроков под такую. Состав команды в последние годы довольно ленив, любит играть на чистых мячах. Его даже Жозе Моуриньо не сумел заставить как следует работать на длинной дистанции, куда уж Юричу.

"Игроки должны научиться работать вместе и играть умно. Тогда они сохраняют энергию и не должны бегать так много". Юрич еще и вдруг заговорил в таком тоне, при том, что всю карьеру учил подопечных прежде всего бегать. Похоже, он сам не понимает, как подступиться к этому составу, чему его можно научить.

Еще и трансферы, кроме Довбика, не помогают. Игроки из шведской и саудовской лиг на жутко проблемных позициях латералей ожидаемо сидят в глухом запасе. Статусные защитники Эрмосо и Хуммельс пришли в сентябре после целого лета без команды и до сих пор не готовы играть. Последний, возможно, дебютирует сегодня. Ману Коне - игрок сборной Франции, но Юрич говорит, что он еще не понимает, как играют в Италии.

"Юрич просил о разных вещах, и команда пока не приняла этот новый стиль игры. Мы, конечно, пока не видим команду, за исключением отдельных игроков. Возможно, подписание Хуммельса было задумано для команды, которую тренировал Де Росси. Потом пришел Юрич, и многое изменилось. Но вопрос остается: почему новые игроки, кроме Довбика, не играют?", - спрашивает Фабио Капелло.

Без характера

Юрич заявил вчера, что у "Ромы" "нет менталитета победителя". "Нынешний менталитет недостоин "Ромы". Нужен более сильный характер". Причем заявил это не впервые и не первый, кто это заявил. Моуриньо и Де Росси говорили о таком не раз. "Менталитет победителя достигается на тренировках. Там ты растешь и стаешь жестким", - считает Иван. "Все дело в ежедневной работе". Работать нынешний состав "Ромы" не любит, что не секрет.

"Игроки должны посмотреть за пределы этого дерьма и бардака, который их окружает. У них должен быть неимоверный голод, желание повернуть вещи в свою пользу", - отчаянно требует Юрич.

Клаудио Раньери, ярый болельщик "Ромы", говорит: "Рома" выглядит без души, без характера, без лица. Без лидера. Фридкины дают много денег, но ясно видно, что лишь денег недостаточно. "Рома" - особое место. Ее болельщиков нужно нянчить, вдохновлять, им нужно помогать". В клубе этого не делают. Не факт, что должны, а точнее - не должны совсем, ведь болельщики - не дети в детском саду. Но такова реальность этого клуба.

Легендарный экс-форвард клуба Роберто Пруццо также пессимистичен: "Я всегда вижу тяжелую атмосферу. Ситуация плоха, слишком много депрессии, нет энтузиазма. Нужно подождать месяц, чтобы понять больше. Сильнейшие игроки слишком далеки от ворот. Довбик не берет мячи, он должен больше бороться". С последним большинство не согласны, считая, что Довбик борется, хваля его. Но побед это не приносит.

Даже вратарь команды Миле Свилар говорит: "Кажется, Бог футбола решил, что "Роме" должно быть плохо".

Что решил Бог футбола насчет "Динамо" в Еврокубках? Станет ли "Роме" хорошо за его счет?

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