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Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол
"Порту" на своем поле примет "Хоффенхайм" в рамках 3-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Эштадиу ду Драгау".
Португальцы с 1 набранным очком занимают 24-е место в турнирной таблице. Немцы с 4 пунктами идут на 12-й строчке.
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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 4.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24.10.2024
Порту, "Эштадиу ду Драгау"
"Порту" 22:00 "Хоффенхайм"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4
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