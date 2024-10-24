Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Порту" на своем поле примет "Хоффенхайм" в рамках 3-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Эштадиу ду Драгау".

Португальцы с 1 набранным очком занимают 24-е место в турнирной таблице. Немцы с 4 пунктами идут на 12-й строчке.

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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 4.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 3-й тур

24.10.2024

Порту, "Эштадиу ду Драгау"

"Порту" 22:00 "Хоффенхайм"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4