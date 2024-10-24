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Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Порту - Хоффенхайм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

"Порту" на своем поле примет "Хоффенхайм" в рамках 3-го тура основного этапа Лиги Европы-2024/25. Поединок пройдет на стадионе "Эштадиу ду Драгау".

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Португальцы с 1 набранным очком занимают 24-е место в турнирной таблице. Немцы с 4 пунктами идут на 12-й строчке.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 4.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24.10.2024
Порту, "Эштадиу ду Драгау"
"Порту" 22:00 "Хоффенхайм"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 4

Трансляция матча
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Трансляция матча Порту - Хоффенхайм
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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