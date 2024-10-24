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Мальме - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Мальме - Олимпиакос. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Мальме - Олимпиакос. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чемпион Швеции будет экзаменовать победителя Лиги Конференций в прошлом сезоне на своем поле. Получит ли украинский форвард "Олимпиакоса" Роман Яремчук свой долгожданный шанс полноценно себя проявить?

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3-й тур Лиги Европы сезона 2024/25. Четверг, 24 октября
Швеция, Мальмё. Стадион "Эледа"
Арбитр: Симоне Содза (Италия)
Трансляция - Megogo 11

"Мальме" 22:00 "Олимпиакос"

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Трансляція матчу Мальме - Олімпіакос
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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