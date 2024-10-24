Стали известны комментаторы матча Рома - Динамо

Сегодня, 24 октября киевское "Динамо" сыграет выездной матч с итальянской "Ромой" в 3-м туре Лиги Европы-2024/25.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов.

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Ведущими аналитической студии будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - Александр Головко и Юрий Шевченко.

Матч пройдет в Риме на арене "Стадио Олимпико". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.