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Стали известны комментаторы матча Рома - Динамо

Лига Европы

Поединок пройдет сегодня в 19:45

Стали известны комментаторы матча Рома - Динамо

Фото – Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Новина українською

Сегодня, 24 октября киевское "Динамо" сыграет выездной матч с итальянской "Ромой" в 3-м туре Лиги Европы-2024/25.

Поединок будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Сергей Лукьяненко и Владимир Зверов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Ведущими аналитической студии будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а приглашенными экспертами - Александр Головко и Юрий Шевченко.

Матч пройдет в Риме на арене "Стадио Олимпико". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:45 по Киеву. UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Владимир Зверов Динамо (Киев) Рома Megogo
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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