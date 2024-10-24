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Фенербахче - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фенербахче - Манчестер Юнайтед: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В четверг Жозе Моуринью будет противостоять своей бывшей команде, с которой его связывают не самые приятные воспоминания. Нет сомнений, португалец сегодня мечтает о победе над "красными дьяволами". Да и Софьян Амрабат с Фредом (экс-игроки манкунианцев) будут доказывать своему бывшему клубу, что с ними расстались зря. "Манчестер Юнайтед" в выездных матчах в нынешнем сезоне выглядят довольно слабо. Да и у Жозе Моуринью путь в Турции не без проблем. Кто же окажется сильнее?
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Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24 октября, 22:00. Стамбул, "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу"
Арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
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