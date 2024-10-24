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Твенте - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Твенте - Лацио. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
"Твенте" в родных стенах встретится с "Лацио" в третьем туре Лиги Европы-2024/25.
В первых двух турках "тюккерс" сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Фенербахче" (1:1) . "Орлы" еще не потеряли ни одного балла, добыв две победы.
Итальянцы идут на 3-й строчке, нидерландцы - на 23-й.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football
Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.
Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>
Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24.10.2024
Энсхеде, "Гролс Весте"
"Твенте" 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7
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