Твенте - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Твенте" в родных стенах встретится с "Лацио" в третьем туре Лиги Европы-2024/25.

В первых двух турках "тюккерс" сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Фенербахче" (1:1) . "Орлы" еще не потеряли ни одного балла, добыв две победы.

Итальянцы идут на 3-й строчке, нидерландцы - на 23-й.

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 3-й тур

24.10.2024

Энсхеде, "Гролс Весте"

"Твенте" 22:00 "Лацио"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7