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Твенте - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Твенте - Лацио. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Твенте - Лацио. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

"Твенте" в родных стенах встретится с "Лацио" в третьем туре Лиги Европы-2024/25.

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В первых двух турках "тюккерс" сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" (1:1) и "Фенербахче" (1:1) . "Орлы" еще не потеряли ни одного балла, добыв две победы.

Итальянцы идут на 3-й строчке, нидерландцы - на 23-й.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 7.

Также состоится текстовая онлайн-трансляция - описание событий на поле в живом времени. Следить за ней можно в матч-центре UA-Футбол >>>

Лига Европы-2024/25. 3-й тур
24.10.2024
Энсхеде, "Гролс Весте"
"Твенте" 22:00 "Лацио"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 7

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Трансляция матча Твенте - Лацио
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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