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Тоттенхэм - АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Тоттенхэм - АЗ. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол

Тоттенхэм - АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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24 октября "АЗ Алкмаар" сыграет матч третьего тура общего этапа Лиги Европы с командой Постекоглу, которая в нынешнем сезоне показывает вполне хороший результат в матчах европейского турнира. Сможет ли нидерландский клуб достойно противостоять сегодняшнему лидеру Лиги Европы?

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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.

Лига Европы. Тур 3 из 8

Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"

Арбитр в поле: Манфредас Лукьянчукас (Литва)

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Трансляція матчу Тоттенгем - АЗ
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Александр Бураков
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