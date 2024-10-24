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Тоттенхэм - АЗ. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Тоттенхэм - АЗ. Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 24.10.2024 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
24 октября "АЗ Алкмаар" сыграет матч третьего тура общего этапа Лиги Европы с командой Постекоглу, которая в нынешнем сезоне показывает вполне хороший результат в матчах европейского турнира. Сможет ли нидерландский клуб достойно противостоять сегодняшнему лидеру Лиги Европы?
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Начало - в 22:00 по Киеву. Трансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO, канал MEGOGO Футбол 2.
Лига Европы. Тур 3 из 8
Лондон, стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум"
Арбитр в поле: Манфредас Лукьянчукас (Литва)
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