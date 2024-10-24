Экс-хавбек Динамо: Думаю, никто Довбика персонально опекать не будет

Бывший игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Виталий Косовский поделился ожиданиями от поединка киевлян в Лиге Европы против итальянской "Ромы", за которую выступает украинец Артем Довбик.

"Уже пора динамовцам разжиться первыми очками в Лиге Европы. Понимаю, что очередной соперник представляет топ-чемпионат, с качественным подбором исполнителей, более того, практически все эксперты на стороне "горожан", однако я настроен оптимистично и верю в киевлян.

Мне понравились действия "Ромы" в их последнем матче в Серии А - с прославленным "Интером". Думаю, что и сегодня римляне, поддерживаемые болельщиками, будут заточены на атаку и будут иметь территориальное преимущество. К этому гостям надо быть готовыми. Убежден, что динамовцам следует остановить свой выбор на строгой игре вторым номером и схеме 4-1-4-1, а при потере мяча в опорную зону еще должен опускаться Николай Шапаренко. Прежде всего, киевлянам надо быть максимально сконцентрированными, не допускать досадных ошибок возле своей штрафной площади. За это "Рома" может сразу наказать. Как по мне, в первом тайме важно выстоять, а уже после перерыва постараться удивить хозяев своими "козырями" на чужой половине поля.

Как сдержать Довбика? На мой взгляд, Артема никто персонально опекать не будет. Наши стопперы уже будут уделять ему внимание, когда он будет оказываться в их зонах. Важно, чтобы все в порядке было с подстраховкой. Поскольку Довбик будет действовать высоко, то надо быть внимательным, когда он будет перемещаться, чтобы в свободные зоны не врывались его партнеры. Здесь уже должны быть настороже те наши футболисты, которые будут отвечать за опорную зону. Компактность, смелость, умелый отбор должны усложнить планы римлян.

Не думаю, что противостояние с "Шахтером" в УПЛ как-то будет влиять на действия "Динамо" в Риме. Убежден, что они будут сосредоточены только на противостоянии с "Ромой". Разве что в зависимости от счета рулевой Александр Шовковский во втором тайме может сделать замены, чтобы сохранить лидеров для матча с "горняками". Но думаю, что до этого не дойдет, потому что динамовцы будут максимально настроены, чтобы сегодня наверстать упущенное в Лиге Европы", - сказал Косовский.