Худобяк: Динамо будет трудно противостоять Довбику - Артем протаранит любого

Бывший игрок сборной Украины Игорь Худобяк поделился ожиданиями от матча "Динамо" против "Ромы" в 3-м туре Лиги Европы.

"Думаю, что у "Динамо" есть очень хорошие шансы на положительный результат в игре с "Ромой", поскольку итальянцы сейчас не в лучшей форме. Они сменили тренера и не могут найти свою игру, хотя "Динамо" также где-то потеряло свой ритм. Но в этом матче динамовцам нужно противопоставить римлянам свою игру, свою философию, которую они наигрывают с тренером. Нужно сыграть очень дисциплинированно и грамотно в обороне, думаю, у "Динамо" также будут шансы, чтобы забить.

Очень опасным для "Динамо" будет Довбик, но при условии, если будут прострелы и кроссы на него в штрафную и вратарскую площадки. Если Артем не сыграет против "Динамо", то это будет большим плюсом. Да, киевляне очень хорошо знают Довбика, но им в любом случае будет трудно ему противостоять, потому что Артем может протаранить любого защитника.

Думаю, что предыдущие поражения в Лиги Европы не будут давить на киевлян, это уже прошлое и нечего терять. Нужно смотреть вперед и бороться за победу. "Динамо" надо обрести уверенность, как минимум найти ту игру, с которой команда стартовала в сезоне, и улучшить ее. Тогда, конечно, у "Динамо" будут хорошие шансы на победу", — сказал Худобяк.