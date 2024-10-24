Буряк перед матчем Динамо с Ромой: Свои лучшие качества нужно перенести с УПЛ в ЛЕ

Легенда "Динамо" Леонид Буряк высказался о шансах киевской команды в сегодняшнем поединке Лиги Европы с итальянской "Ромой".

– Леонид Иосифович, поделитесь ожиданиями от матча Лиги Европы "Рома" – "Динамо"?

– Серьезные ожидания от "Динамо" в этом поединке. Киевская команда в принципе хорошо сейчас играет в чемпионате Украине. Просто нужно такие результаты и такую игру перенести на европейский уровень. У нас украинская команда, у нас достаточно много молодых талантливых футболистов. Естественно, нужно время для того, чтобы "Динамо" перенесло на европейскую арену то, что у них получается делать в первенстве Украины. Сейчас киевляне более-менее выглядят и идут на первом месте в УПЛ. Также стоит отметить, что игра более-менее стабилизировалась у "Динамо". Хотя в футболе всегда стараются улучшать игру и прогрессировать. А "Рома" – соперник, конечно, достаточно серьезный. Как будет в поединке, увидим. Но мы будем все поддерживать "Динамо" в этой встрече!

– Перед поединком с "Ромой" "Динамо" обыграло "Оболонь" со счетом 5:1. По 2 результативных действия в свой актив записали Ванат, Бражко и Шапаренко в этом поединке. В нормальной форме они подошли к поединку с римлянами?

– Да, в нормальной, но играет и добывает результат в целом команда! Да, есть у "Динамо" травмированные, но, тем не менее, есть кем делать ротацию. Слава Богу, команда может перестраиваться. Я думаю, что "Динамо" с каждой игрой будет прибавлять. И мы от них этого ждем.

– Интересным будет противостояние Довбика против "Динамо". Что думаете по этому поводу?

– По поводу Довбика скажу, что он играет за большой клуб. И, естественно, все хотят от него голов! Но это не всегда получается. То же самое касается киевского "Динамо". Если вы хотите себя увековечить в этом клубе, как легенды, у вас нет права на ошибку! В каждой игре нужно доказывать и подтверждать, что вы и правда футболисты, которые готовы вписать свои имена в историю "Динамо" (Киев).

– Как считаете "Рома", чуть-чуть посильнее "Лацио" и "Хоффенхайма" по составу?

– Все-таки это приблизительно одинаковые команды. И неизвестно, в каком составе выйдет играть "Рома" с "Динамо". У итальянцев в принципе Серия А стоит на первом месте и является в приоритете. Остальные турниры, кроме Лиги чемпионов, у них считаются второстепенными соревнованиями.

– И все-таки интересно, что встретятся на "Стадио Олимпико" два гранда европейского футбола!

– Естественно, киевское "Динамо" и "Рома" – это клубы с именами. У таких команд всегда есть сильные футболисты! За "Рому" играли и мои друзья, которые чемпионами мира стали. Но это было другое время и были другие футболисты. Все будет зависеть от "Динамо" и от того, как они настроятся на матч. Все свои лучшие качества нужно перенести с УПЛ в Лигу Европы! И тогда все будет нормально. Нужно играть с таким же энтузиазмом и с такой же отдачей на поле. И добиваться целей нужно постепенными шагами. Просто так сразу ничего не получается. Многие хотят взять и сходу выиграть у "Ромы". Для этого надо пройти все этапы, как, например, тот же матч с "Лацио". Это касается и "Шахтера"!, - сказал Буряк.