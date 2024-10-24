Езерский: Не считаю Рому фаворитом в противостоянии с Динамо

Экс-игрок национальной сборной Украины и "Динамо" Владимир Езерский дал комментарий перед матчем бывшего клуба в основном раунде Лиги Европы против "Ромы".

"Как по мне, в психологическом аспекте преимущество будет на стороне динамовцев, которые удачно сыграли в последнем туре УПЛ, были задействованы в октябрьских поединках национальной сборной Украины в Лиге наций. Тогда как "Рома" никак не стабилизирует свою игру в Серии А.

Также важно, что и по международному опыту киевляне не уступают «горожанам». Конечно, мне могут заметить, что уровень Серии А выше, чем в УПЛ, но все будет решаться на футбольном поле. По крайней мере, я не считаю "Рому" фаворитом в сегодняшнем противостоянии. Главное, чтобы динамовцы верили в свои силы, доказали, что могут не допускать досадных ошибок у своих владений. В конце концов, у них есть прекрасная возможность громко заявить в Риме о себе в еврокубках. Думаю, если все закончится подписанием мирного соглашения, то это будет неплохим итогом для украинского клуба", - сказал Езерский.