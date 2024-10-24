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Атлетик - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Команды сыграют впервые между собой
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский "Атлетик" принимает "Славию Прагу" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Команды ещё не встречались друг с другом.
В таблице Лиге Европы обе команды набрали по 4 очка. В национальных чемпионатах "Атлетик" сейчас на 5 месте с 17 очками за 10 игр. "Славия" - лидер чемпионата Чехии и опережает ближайшего преследователя на 9 очков.
Какая команда окажется сильнее? - узнаем 24 октября в 22:00 по киевскому времени.
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Лига Европы. Этап лиги. Третий тур
24 октября. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"
Главный судья: Мортен Крог (Дания)
Трансляция: Megogo Футбол 6
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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