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Атлетик - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы

Команды сыграют впервые между собой

Атлетик - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский "Атлетик" принимает "Славию Прагу" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Команды ещё не встречались друг с другом.

В таблице Лиге Европы обе команды набрали по 4 очка. В национальных чемпионатах "Атлетик" сейчас на 5 месте с 17 очками за 10 игр. "Славия" - лидер чемпионата Чехии и опережает ближайшего преследователя на 9 очков.

Какая команда окажется сильнее? - узнаем 24 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы. Этап лиги. Третий тур

24 октября. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Мортен Крог (Дания)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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