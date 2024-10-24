Атлетик - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Испанский "Атлетик" принимает "Славию Прагу" в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Команды ещё не встречались друг с другом.

В таблице Лиге Европы обе команды набрали по 4 очка. В национальных чемпионатах "Атлетик" сейчас на 5 месте с 17 очками за 10 игр. "Славия" - лидер чемпионата Чехии и опережает ближайшего преследователя на 9 очков.

Какая команда окажется сильнее? - узнаем 24 октября в 22:00 по киевскому времени.

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Лига Европы. Этап лиги. Третий тур

24 октября. 22:00. Бильбао. "Сан-Мамес"

Главный судья: Мортен Крог (Дания)

Трансляция: Megogo Футбол 6

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