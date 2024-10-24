Ультрас Фенербахче напали на фанатов Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы

На группу сторонников "Манчестер Юнайтед", которая прибыла в Стамбул для поддержки своей команды в матче Лиги Европы, напали ультрас "Фенербахче".

Видео, опубликованные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что группа турецких фанатов устроила засаду английским болельщикам. Один из пострадавших фанатов "Манчестер Юнайтед" рассказал, что на них напали пятьдесят сторонников "Фенербахче".

This is İSTANBUL! pic.twitter.com/GdQb0t9xEq — Boğaz Holiganları | GFB (@BogazHooligans) October 23, 2024

Напомним, что матч третьего тура ЛЕ между "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед" состоится 24 октября в 22:00 по Киеву.