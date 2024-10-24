  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ультрас Фенербахче напали на фанатов Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ультрас Фенербахче напали на фанатов Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы

Лига Европы

Произошла драка

Ультрас Фенербахче напали на фанатов Манчестер Юнайтед перед матчем Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

На группу сторонников "Манчестер Юнайтед", которая прибыла в Стамбул для поддержки своей команды в матче Лиги Европы, напали ультрас "Фенербахче".

Видео, опубликованные в социальных сетях, свидетельствуют о том, что группа турецких фанатов устроила засаду английским болельщикам. Один из пострадавших фанатов "Манчестер Юнайтед" рассказал, что на них напали пятьдесят сторонников "Фенербахче".

Напомним, что матч третьего тура ЛЕ между "Фенербахче" и "Манчестер Юнайтед" состоится 24 октября в 22:00 по Киеву.

Читайте такжеФенербахче - Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
По теме
yellow-arrow
Шаран: Если отлично сыграют в обороне, то у Динамо есть шанс и победить Рому
yellow-arrow
Бывший футболист Манчестер Юнайтед рассказал про переход в Фенербахче
yellow-arrow
Атлетик - Славия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости