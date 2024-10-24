Бывший футболист Манчестер Юнайтед рассказал про переход в Фенербахче

Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Фред рассказал про переход в "Фенербахче".

По словам полузащитника, это был серьёзный шаг. К тому же, в Турции родился его сын.

Переезд сюда из "Манчестера" стал серьезным шагом, но я счастлив здесь. Я здорово начал в этом клубе. Турция - чудесная страна. Здесь все по-другому. Моя жена ждала ребенка, когда мы сюда переезжали. Мой сын родился здесь. Так что он турок!, - рассказал Фред.

Футболист отметил, что в "Фенербахче" много опытных игроков и они помогают молодым.

С годами ты становишься опытнее, и этот опыт можно демонстрировать на поле и в раздевалке с товарищами по команде. Здесь много опытных игроков, которые помогают молодым. Важно помогать своим партнерам на поле - говорить о тактике и давать советы перед игрой и во время матча. Я один из самых опытных игроков здесь. Я не капитан, но чувствую себя капитаном, - сказал Фред.

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Бразильский полузащитник отметил влияние Моуринью.

Это замечательный и уважаемый человек, который вносит большой вклад в работу своих помощников и игроков. Мы хотим выиграть много трофеев. Для этого он и пришел сюда - вывести нас в верхнюю часть таблицы, сражаться за титулы на европейской арене. Я не сомневаюсь, что вместе мы проделаем хорошую работу, - заметил Фред.

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Фред перешёл в "Фенербахче" из "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года. Игрок обошёлся клубу в 10 млн евро.

За 45 матчей он отметился 6 голами и 11 голевыми передачами.

Матч "Фенербахче - Манчестер Юнайтед" состоится в четверг 24 октября. Начало в 22:00 по киевскому времени.