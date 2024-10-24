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Три центрбека, два форварда, без Шапаренко и Ваната. Стартовый состав Динамо на матч с Ромой

Лига Европы
Обновлено

А Довбик на месте

Три центрбека, два форварда, без Шапаренко и Ваната. Стартовый состав Динамо на матч с Ромой

asroma.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 октября, "Динамо" в Риме проведет свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд:

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"Рома": Свилар, Чилак, Н'Дика, Эрмосо, Залевски, Коне, Ле Фе, Пизилли, Анхелиньо, Бальданци, Довбик

Запасные: Марин, Райан, Кристанте, Пеллегрини, Абдулхамид, Шомуродов, Хуммельс, Паредес, Дибала, Сангаре

"Динамо": Нещерет, Михавко, Попов, Биловар, Вивчаренко, Рубчинский, Андриевский, Михайленко, Тымчик, Герреро, Волошин

Запасные: Бущан, Моргун, Дячук, Бражко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Малыш, Буяльский, Дубинчак

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Рома".

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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