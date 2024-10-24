Прийма: Динамо в матче с Ромой важно не пропустить в дебюте, это влияет на уверенность

Известный в прошлом защитник донецкого "Металлурга" и луганской "Зори" Василий Прийма, который также выступал за итальянские клубы "Торино" и "Фрозиноне", рассказал, чего стоит опасаться киевским динамовцам в сегодняшнем матче группового этапа Лиги Европы с "Ромой".

"На мой взгляд, итальянский футбол не относится к зрелищным. Местные команды играют так, что плотно опекают соперника и не дают ему разгуляться, здесь всегда нужно быть на чеку. Главное — результат, и лишь когда есть комфортное преимущество в счёте, они позволяют себе немного пофеерить и поиграть на публику.

Итальянские команды не любят, когда против них действуют организованно. Поэтому я бы посоветовал динамовцам сегодня сосредоточиться на игровой дисциплине, бережно относиться к мячу и не давать сопернику пространства.

Важно не пропустить в дебюте, это влияет на уверенность той же "Ромы", тогда будет проще отодвинуть игру от своих ворот с помощью вертикальных передач. Конечно, в статусе хозяев "горожане" имеют преимущество, однако я склоняюсь к тому, что всё может закончиться мирной ничьей", - рассказал Прийма.