Лига Европы
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Довбик забил Динамо. 1:0 в матче между римлянами и киевлянами. ВИДЕО
Артем забил пенальти
asroma.com
"Динамо" в Риме проводит свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".
Римляне начали матч активнее и вполне логично к середине тайма наиграли на гол.
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Михавко зачем-то дернул за футболку Бальданци, что привело к пенальти и голу Довбика с "точки" на 23-й минуте. 1:0.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Рома".
October 24, 2024
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Matachorros (Chicago)
24.10.2024 в 20:37
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