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Довбик забил Динамо. 1:0 в матче между римлянами и киевлянами. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено

Артем забил пенальти

Довбик забил Динамо. 1:0 в матче между римлянами и киевлянами. ВИДЕО

asroma.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" в Риме проводит свой матч 3-го тура Лиги Европы против местной "Ромы".

Римляне начали матч активнее и вполне логично к середине тайма наиграли на гол.

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Михавко зачем-то дернул за футболку Бальданци, что привело к пенальти и голу Довбика с "точки" на 23-й минуте. 1:0.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча "Динамо" - "Рома".

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Динамо (Киев) Артем Довбик Рома
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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
24.10.2024 в 20:37
Забили только 1, потому что Рома играет ужасно. Посмотреть какие моменты дают для Сарлота в Атлетико, и он их не забивает. Довбик бы был опять пичичи.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
24.10.2024 в 20:37
Забили только 1, потому что Рома играет ужасно. Посмотреть какие моменты дают для Сарлота в Атлетико, и он их не забивает. Довбик бы был опять пичичи.
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0
0
Matachorros (Chicago)
24.10.2024 в 20:36
Забили только 1, потому что Рома играет ужасно. Посмотреть какие моменты дают для Сарлота в Атлетико, и он их не забивает. Довбик бы был опять пичичи.
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Не дармоед (Запорожье)
24.10.2024 в 20:17
Грати не вміють,тільки за труси тягають,шо в збірній,шо тут.
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