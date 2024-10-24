Лига Европы. Рома – Динамо 1:0. Загадку Шовковского решило пенальти Довбика

Лига Европы, третий тур

"Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Шовковский удивил выбором стартового состава? Конечно. Поставил в приоритет следующий матч против “Шахтера”, дал сыграть резервистам. Но и Юрич выпустил в старте молодых Бальданцы, Пизили, постоянно травмированного Ле Фе, не слишком основного Эрмосо, также оставил на скамье Дибалу. Поэтому оба тренера поэкспериментировали.

26 апреля 2022 года Артем Довбик в составе "Динамо" в благотворительном матче против "Боруссии" в Дортмунде заработал пенальти, которое не реализовал тогда Шапаренко. Сегодня же Довбик забил с 11-метровой отметки в ворота киевлян. И пусть Попов сегодня практически перекрыл ему кислород, гол Артема стал решающим.

Именно Денис на шестой минуте в подкате остановил соперника за секунду до удара. Биловар как и ошибался при передачах, так и до конца играл и блокировал удары. Надоевал Тимчику Анхелино, кроме этого Рубчинский не боялся брать игру на себя и вел мяч вперед, Герреро сам впереди очень много боролся. Но на старте встречи футбол был сконцентрирован вдали от ворот обеих команд.

Довбик впервые имел возможность нормально взаимодействовать с мячом в штрафной "Динамо" на 16 минуте. Но не сумел удачно принять “закидушку” от партнера. Круглый улетел в направлении Нещерета, который удачно сыграл на выходе. А первый удар в створ был на 20 минуте. Однако не от украинца (с той или иной стороны). После подачи с углового легко пробил центрбек Н'Дика – в руки Нещерету.

А дальше… На 22 минуте римляне заработали 100% пенальти. Арбитр даже не сомневался. Прокинул Бальданцы Михавка, а тот потащил итальянца за футболку. Взялся исполнять приговор Довбик. Артем переиграл Нещерета, пробив в левый угол ворот.

Сразу еще один момент создали хозяева. Мяч после удара того же Бальданцы из пределов штрафной пролетел рядом вплотную со штангой. На 34 минуте "Динамо" ответило гораздо лучшим моментом. “Рома” обрезалась на своей части поля, Волошин отдал налево на Герреро, а тот забросил на забегание Тимчику. Александр принял мяч на грудь и вторым прикосновением пробил: совсем рядом с левой штангой. Буквально расстреливал ворота.

На 40 минуте Тимчик своим подключением снова обострил. На этот раз он выступал в роли ассистента и прострелил в центр на Герреро. Удар панамца из пределов штрафной голкипер отразил ногами. Более того, Тимчик еще и на 43 минуте принял участие в забитом голе. Прострелил в штрафную, дальше был удар и добивание Волошина после рикошета. Однако Назар забивал из положения "вне игры".

На 50 минуте динамовцы немного проспали дальнюю стойку при подаче с углового. Там оказались сразу два игрока "Ромы", но Довбик не смог попасть по мячу. Но, как и в первой половине встречи, старт тайма получился достаточно спокойным.

???? Altri cambi per noi al 68': entrano Dybala e Pellegrini al posto di Pisilli e Baldanzi#RomaDynamo 1-0 pic.twitter.com/2NwKMBYKAf — AS Roma (@OfficialASRoma) October 24, 2024

Эту тишину на 74 минуте нарушил Пеллегрини: он пробил со стандарта мимо правой стойки. Через две минуты на похожем расстоянии от каркаса ворот пролетел мяч после удара Михайленко. Шапаренко навесил с углового, голкипер пролетел мимо круглого, а полузащитник попал в сетку ворот только с внешней стороны. И на 77 минуте в створ пробил Ванат. Хорошо и быстро разыграли атаку динамовцы, но Влад поразил точно голкипера. А потом выстрел Шомуродова пролетел рядом с правой стойкой. В прямом смысле ударная получилась шестиминутка.

Точку в матч должен был ставить Шомуродов на 84 минуте. Прекрасную комбинацию разыграли хозяева и вывели узбекистанция на ударную… нет, на расстрельную позицию. Он пробил мимо ворот.

В конце "Динамо" пыталось атаковать, подало несколько угловых. Но все равно в третий раз подряд в Лиге Европы не забило. И с нулем очков болтается на дне турнирной таблицы. Против команд по топовых чемпионатов пока очень и очень тяжело играть.

"Рома" (Рим, Италия) – "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Довбик 23 (пен.)

"Рома": Свилар – Эрмосо, Н'Дика, Анхелино – Челик, Ле Фе (Кристане 53), Коне, Залевский – Бальданцы (Дибала 68), Пизили (Пеллегрини 68), Довбик (Шомуродов 53)

"Динамо": Нещерет – Биловар, Попов, Михавко – Тимчик, Михайленко (Буяльский 81), Андриевский (Шапаренко 63), Рубчинский (Бражко 63), Вивчаренко – Волошин (Кабаев 63), Герреро (Ванат 68)

Предупреждения: Анхелино 44 – Михавко 23, Рубчинский 36, Кабаев 84