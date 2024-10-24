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Лига Европы. Рома – Динамо 1:0. Загадку Шовковского решило пенальти Довбика

Лига Европы
Обновлено

Киевляне до сих пор с нулем очков и нулем забитых голов

Лига Европы. Рома – Динамо 1:0. Загадку Шовковского решило пенальти Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы, третий тур

"Стадио Олимпико" (Рим)

Главный арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Шовковский удивил выбором стартового состава? Конечно. Поставил в приоритет следующий матч против “Шахтера”, дал сыграть резервистам. Но и Юрич выпустил в старте молодых Бальданцы, Пизили, постоянно травмированного Ле Фе, не слишком основного Эрмосо, также оставил на скамье Дибалу. Поэтому оба тренера поэкспериментировали.

26 апреля 2022 года Артем Довбик в составе "Динамо" в благотворительном матче против "Боруссии" в Дортмунде заработал пенальти, которое не реализовал тогда Шапаренко. Сегодня же Довбик забил с 11-метровой отметки в ворота киевлян. И пусть Попов сегодня практически перекрыл ему кислород, гол Артема стал решающим.

Именно Денис на шестой минуте в подкате остановил соперника за секунду до удара. Биловар как и ошибался при передачах, так и до конца играл и блокировал удары. Надоевал Тимчику Анхелино, кроме этого Рубчинский не боялся брать игру на себя и вел мяч вперед, Герреро сам впереди очень много боролся. Но на старте встречи футбол был сконцентрирован вдали от ворот обеих команд.

Довбик впервые имел возможность нормально взаимодействовать с мячом в штрафной "Динамо" на 16 минуте. Но не сумел удачно принять “закидушку” от партнера. Круглый улетел в направлении Нещерета, который удачно сыграл на выходе. А первый удар в створ был на 20 минуте. Однако не от украинца (с той или иной стороны). После подачи с углового легко пробил центрбек Н'Дика – в руки Нещерету.

А дальше… На 22 минуте римляне заработали 100% пенальти. Арбитр даже не сомневался. Прокинул Бальданцы Михавка, а тот потащил итальянца за футболку. Взялся исполнять приговор Довбик. Артем переиграл Нещерета, пробив в левый угол ворот.

Сразу еще один момент создали хозяева. Мяч после удара того же Бальданцы из пределов штрафной пролетел рядом вплотную со штангой. На 34 минуте "Динамо" ответило гораздо лучшим моментом. “Рома” обрезалась на своей части поля, Волошин отдал налево на Герреро, а тот забросил на забегание Тимчику. Александр принял мяч на грудь и вторым прикосновением пробил: совсем рядом с левой штангой. Буквально расстреливал ворота.

На 40 минуте Тимчик своим подключением снова обострил. На этот раз он выступал в роли ассистента и прострелил в центр на Герреро. Удар панамца из пределов штрафной голкипер отразил ногами. Более того, Тимчик еще и на 43 минуте принял участие в забитом голе. Прострелил в штрафную, дальше был удар и добивание Волошина после рикошета. Однако Назар забивал из положения "вне игры".

На 50 минуте динамовцы немного проспали дальнюю стойку при подаче с углового. Там оказались сразу два игрока "Ромы", но Довбик не смог попасть по мячу. Но, как и в первой половине встречи, старт тайма получился достаточно спокойным.

Эту тишину на 74 минуте нарушил Пеллегрини: он пробил со стандарта мимо правой стойки. Через две минуты на похожем расстоянии от каркаса ворот пролетел мяч после удара Михайленко. Шапаренко навесил с углового, голкипер пролетел мимо круглого, а полузащитник попал в сетку ворот только с внешней стороны. И на 77 минуте в створ пробил Ванат. Хорошо и быстро разыграли атаку динамовцы, но Влад поразил точно голкипера. А потом выстрел Шомуродова пролетел рядом с правой стойкой. В прямом смысле ударная получилась шестиминутка.

Точку в матч должен был ставить Шомуродов на 84 минуте. Прекрасную комбинацию разыграли хозяева и вывели узбекистанция на ударную… нет, на расстрельную позицию. Он пробил мимо ворот.

В конце "Динамо" пыталось атаковать, подало несколько угловых. Но все равно в третий раз подряд в Лиге Европы не забило. И с нулем очков болтается на дне турнирной таблицы. Против команд по топовых чемпионатов пока очень и очень тяжело играть.

"Рома" (Рим, Италия) – "Динамо" (Киев, Украина) 1:0

Гол: Довбик 23 (пен.)

"Рома": Свилар – Эрмосо, Н'Дика, Анхелино – Челик, Ле Фе (Кристане 53), Коне, Залевский – Бальданцы (Дибала 68), Пизили (Пеллегрини 68), Довбик (Шомуродов 53)

"Динамо": Нещерет – Биловар, Попов, Михавко – Тимчик, Михайленко (Буяльский 81), Андриевский (Шапаренко 63), Рубчинский (Бражко 63), Вивчаренко – Волошин (Кабаев 63), Герреро (Ванат 68)

Предупреждения: Анхелино 44 – Михавко 23, Рубчинский 36, Кабаев 84

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Артем Довбик Рома Тарас Михавко
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1 голосов
Комментарии
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MAGA KING
24.10.2024 в 22:12
Это супер, всего один гол пропустили. Это равносильно победе. И 35е место не потеряли. Я в восторге!!
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Комментарии 28
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MAGA KING
24.10.2024 в 22:12
Это супер, всего один гол пропустили. Это равносильно победе. И 35е место не потеряли. Я в восторге!!
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0
0
avatar
Spokoyno (Київ)
24.10.2024 в 22:07
Цікавий факт... "краще всіх зіграв" судячи по оцінкам провідних футбольних сайтів БІЛОВАР Ну і ексПЕРДам, які всіх обігрують... правда у кішеньковому більярді потрібно пригадати слова одного ведучого ФУ... забув якого каналу "У футбол гроши не грають! Грають шалені бабки!" А враховуючи ще важку логистику, коли нашим командам доводиться не пару годин, а сутки добиратися... То "з зав'язаними ногами/руками" переграти навіть середнячків ТОПчемпіонатів то "фантастика" чи принаймні дуже рідке явище... Коли Фортуна нашим командам усміхається, а супернику посміхається!
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fanatSD (донецк)
24.10.2024 в 21:57
такую рому можно было обыгрывать.и хватит о следующих играх.27-го динамо-шахтёр;30-го кубок страны у обоих;3-4 го опять игры чемпионата;6-7 игры играть и динамо и шахтёру в еврокубках.график сумашедший.наши к такому не привыкли.чем-то придётся пожертвовать?
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oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 21:56
Ментовские вонючки сделали очередной чмок-чмок. Закономерно
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0
4
LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 22:08
Вони такі ментівські вонючки, як ти довбойоб.
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0
0
Не дармоед (Запорожье)
24.10.2024 в 21:56
Чужие трусы,наше всё.
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0
2
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:55
И вот куда только Кабаев мяч запердолил на последних минутах? Это же кошмар, кошмар...
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0
1
oda1979 (Запорожье)
24.10.2024 в 22:04
Кошмарная блевотина это ты с шарлоткой
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0
1
MaximSK (Киев)
24.10.2024 в 21:52
Мне кажется наш резерв сыграл намного лучше чем основа, как вышли Шапаренко, Кабаев и Ванат игра полностью разладилась в атаке и моменты появились у Ромы стопроцентные.
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2
1
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Виктор 2209 (Мехико)
24.10.2024 в 21:51
Без неожиданностей...
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1
1
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:52
Стабильность.
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РОМБ (Запорожье )
24.10.2024 в 21:49
Нажаль за українські клуби грають лише прокурори
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 22:02
Тобто інваліди?
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0
0
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Spokoyno (Київ)
24.10.2024 в 21:47
Нормальний план... "Павлова", якщо твоя команда слабша, то нема чого рвати пупка Тому перед матчем з Шахтарем атакувальна ланка була представлена другим складом А у фінальній третині її заменили на більш-менш "бойову", проте майстерності та фізичного стану не вистачило, щоб врятувати гру! Але залишився лише один потужний суперник з Іспанії... А з іншими можна і ТРЕБА боротися! Бо вони не дуже відрізняються від Динамо... Ну може логистика у них більш сприятлива!
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JudgeDredd (Київ)
24.10.2024 в 21:53
Галатасарай не відрізняється від Динамо?) Ню-ню. Скоро побачимо.
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 21:46
Все в своєму стилі. Красива начебто гра Михпвка і як завжди гол у свої ворота,як не прямо так через пенальті.Ванату грати тільки з командами типу Оболонь. А в цілому більшу частину грали як перелякані вівці.Паси воротарю,паси воротарю.... Шапаренко нульовий, сутички ,ціпляння, фоли відкриті.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
24.10.2024 в 21:45
Який різносторонній талант Михавко: і пенальті може привезти, і у свої ворота забивати....Можливо краще б він це робив поки-що у клубній молодіжці, тим більше перед травмою досить непогано виглядав Дячук, який зараз гріє лавку.
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Консул (Звягель )
24.10.2024 в 21:41
Шапаренко потрібно перевести в дубль, весь час імітує боротьбу
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:43
Звезда ж, ёпты.. Не царское это дело ноги ломать. )
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JudgeDredd (Київ)
24.10.2024 в 21:40
Таке враження, що обом командам цей турнір не потрібен. Але приходиться грати.
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:41
Одни не хотят, другие не могут.
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:40
Играли две команды-калеки, каждая на своём уровне. Боже, в какую только дыру Довбик перешёл.
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JudgeDredd (Київ)
24.10.2024 в 21:43
Міг грати в цікавому чемпіонаті за цікаву команду (Атлетіко). Але тут на пару баксів більше заплатили.
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Ваrсеlinіus
24.10.2024 в 21:48
Мало того, был бы всегда в центре внимания и болельщиков и сми. А так просто форвард итальянского середнячка.
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 21:48
Цікаво, з якої статі такий висновок? З Барселоною ще не грали, чи що?
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tolina-ystas (Краматорск)
24.10.2024 в 21:39
Такую Рому нужно обыгрывать со связанными ногами.
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 21:50
Які оце вумні судження. Вийди хоч із зв'язаними руками і обіграй.
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Romerik (YNWA)
24.10.2024 в 21:54
Ну і звідки така бредова думка з'явилася? Що показує такого ДК, щоб вигравати кризову Рому (середняка серія А). Сказати місце і результати зальцбурга в лч, який в кваліфікації пройшов ДК? Чи буде по упл рому рівняти? Ну брєд же, в кожному слові
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