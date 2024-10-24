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ЛЕ. Аякс и Мидтьюлланд выходят в лидеры, поздний успех Айнтрахта и очередное фиаско Ниццы
А также Кабарах, выбивший Динамо со дна
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы. 3-й тур
Баку, стадион им. Тофика Бахрамова
Карабах – Аякс 0:3
Голы: Тайлор 36, Вегорст 74 (п), Акпом 77
Удаление: Ромао 15, Джафаркулиев 79 (оба – Карабах)
Аякс: Пасвеер, Хато, Шутало, Ругани (Каплан, 59), Ренсх, Тайлор (Акпом, 59), Хендерсон, Фитц-Джим (ван ден Бомен, 59), Годтс, Вегорст, Расмуссен (Гоэи, 78)
Франкфурт, Дойче банк Парк
Айнтрахт – РФШ 1:0
Гол: Ларссон 79
Айнтрахт: Трапп, Нкунку, Аменда, Кох, Кристенсен, Тута (Схири, 82), Узун (Экитике, 58), Дауд (Ларссон, 46), Дина-Эбимбе (Кнауфф, 73), Мармуш, Матанович (Баойя, 73)
Хенринг, MCH Арена
Мидтьюлланд – Юнион 1:0
Гол: Дяо 18
Будапешт, Групама Арена
Ференцварош – Ницца 1:0
Гол: Бомбито 15 (аг)
Ницца: Булка, Абдельмонем, Бомбито, Менди (Буанани, 74), Клосс, Луше (Абди, 64), Росарио, Будауи, Диоп (Бога, 46), Гессан (Чо, 64), Лаборд (Мукоко, 64)
Удаление: Росарио 84 (Ницца)
Салоники, Тумба
ПАОК – Виктория Пльзень 2:2
Голы: Тиссаудали 84, Рахман 90+3 – Гавел 31, Выдра 39
Удаление: Две 70 (Виктория)
Белград, Партизан
Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад 1:2
Голы: Тургеман 81 – Пачеко 19, Серхио Гомес 64
Удаление: Давида 88 (Маккаби)
Реал Сосьедад: Марреро, Хави Лопес, Пачеко, Агерд, Арамбуру (Элустондо, 76), Субименди, Кубо (Барренечеа, 75), Мендес (Оласагасти, 84), Туррьентес (Беккер, 59), Ойарсабаль (Серхио Гомес, 59), Садик
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