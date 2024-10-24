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ЛЕ. Аякс и Мидтьюлланд выходят в лидеры, поздний успех Айнтрахта и очередное фиаско Ниццы

Лига Европы
Обновлено

А также Кабарах, выбивший Динамо со дна

ЛЕ. Аякс и Мидтьюлланд выходят в лидеры, поздний успех Айнтрахта и очередное фиаско Ниццы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Европы. 3-й тур

Баку, стадион им. Тофика Бахрамова

Карабах – Аякс 0:3

Голы: Тайлор 36, Вегорст 74 (п), Акпом 77

Удаление: Ромао 15, Джафаркулиев 79 (оба – Карабах)

Аякс: Пасвеер, Хато, Шутало, Ругани (Каплан, 59), Ренсх, Тайлор (Акпом, 59), Хендерсон, Фитц-Джим (ван ден Бомен, 59), Годтс, Вегорст, Расмуссен (Гоэи, 78)

Франкфурт, Дойче банк Парк

Айнтрахт – РФШ 1:0

Гол: Ларссон 79

Айнтрахт: Трапп, Нкунку, Аменда, Кох, Кристенсен, Тута (Схири, 82), Узун (Экитике, 58), Дауд (Ларссон, 46), Дина-Эбимбе (Кнауфф, 73), Мармуш, Матанович (Баойя, 73)

Хенринг, MCH Арена

Мидтьюлланд – Юнион 1:0

Гол: Дяо 18

Будапешт, Групама Арена

Ференцварош – Ницца 1:0

Гол: Бомбито 15 (аг)

Ницца: Булка, Абдельмонем, Бомбито, Менди (Буанани, 74), Клосс, Луше (Абди, 64), Росарио, Будауи, Диоп (Бога, 46), Гессан (Чо, 64), Лаборд (Мукоко, 64)

Удаление: Росарио 84 (Ницца)

Салоники, Тумба

ПАОК – Виктория Пльзень 2:2

Голы: Тиссаудали 84, Рахман 90+3 – Гавел 31, Выдра 39

Удаление: Две 70 (Виктория)

Белград, Партизан

Маккаби Тель-Авив – Реал Сосьедад 1:2

Голы: Тургеман 81 – Пачеко 19, Серхио Гомес 64

Удаление: Давида 88 (Маккаби)

Реал Сосьедад: Марреро, Хави Лопес, Пачеко, Агерд, Арамбуру (Элустондо, 76), Субименди, Кубо (Барренечеа, 75), Мендес (Оласагасти, 84), Туррьентес (Беккер, 59), Ойарсабаль (Серхио Гомес, 59), Садик

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