Довбик и все-все-все. SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Динамо и Ромы в матче ЛЕ

Сегодня, 24 октября, состоялся матч "Рома" - "Динамо Киев" в рамках третьего тура Лиги Европы.

Лучшим игроком украинского клуба по версии Sofascore и WhoScored стал Кристиан Биловар. Он получил 7.3 и 6.9 соответственно.

Кристиан отдал 84% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из трех, выиграл два воздушных единоборства и сделал 52 касания к мячу.

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В составе "Ромы" выступает украинец Артем Довбик, отыгравший 53 минуты, нападающий успел отдать один ассист. Футболист получил 7.0 от Sofascore и 6.7 - WhoScored.

