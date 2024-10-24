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Довбик и все-все-все. SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Динамо и Ромы в матче ЛЕ

Лига Европы
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Довбик и все-все-все. SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Динамо и Ромы в матче ЛЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 24 октября, состоялся матч "Рома" - "Динамо Киев" в рамках третьего тура Лиги Европы.

Лучшим игроком украинского клуба по версии Sofascore и WhoScored стал Кристиан Биловар. Он получил 7.3 и 6.9 соответственно.

Кристиан отдал 84% точных передач, преуспел в двух удачных обводках из трех, выиграл два воздушных единоборства и сделал 52 касания к мячу.

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В составе "Ромы" выступает украинец Артем Довбик, отыгравший 53 минуты, нападающий успел отдать один ассист. Футболист получил 7.0 от Sofascore и 6.7 - WhoScored.
Довбик и все-все-все. SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Динамо и Ромы в матче ЛЕ - изображение 1Довбик и все-все-все. SofaScore и WhoScored оценили игру футболистов Динамо и Ромы в матче ЛЕ - изображение 2

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