Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы

Киевское "Динамо" провело свой третий матч в группе Лиги Европы сезона 2024/25.

В Риме киевляне проиграли со счетом 0:1, а единственный гол в матче с пенальти забил Артем Довбик.

Таким образом, у "Динамо" 3 поражения в трех матчах с разницей мячей 0:6.

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Киевляне продолжают занимать предпоследнее, 35-е место в общей таблицы Лиги Европы. Ниже находится только "Карабах".

Отметим, что в следующем туре киевляне сыграют с "Ференцварошем".