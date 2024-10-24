Лига Европы
Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы
Теперь точно отступать некуда
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
В Риме киевляне проиграли со счетом 0:1, а единственный гол в матче с пенальти забил Артем Довбик.
Таким образом, у "Динамо" 3 поражения в трех матчах с разницей мячей 0:6.
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Киевляне продолжают занимать предпоследнее, 35-е место в общей таблицы Лиги Европы. Ниже находится только "Карабах".
Отметим, что в следующем туре киевляне сыграют с "Ференцварошем".
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 22:02
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