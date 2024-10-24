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Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы

Лига Европы
Обновлено

Теперь точно отступать некуда

Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" провело свой третий матч в группе Лиги Европы сезона 2024/25.

В Риме киевляне проиграли со счетом 0:1, а единственный гол в матче с пенальти забил Артем Довбик.

Таким образом, у "Динамо" 3 поражения в трех матчах с разницей мячей 0:6.

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Киевляне продолжают занимать предпоследнее, 35-е место в общей таблицы Лиги Европы. Ниже находится только "Карабах".

Отметим, что в следующем туре киевляне сыграют с "Ференцварошем".

Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы - изображение 1Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы - изображение 2Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы - изображение 3Три поражения в трех матчах. Известно, какое место занимает Динамо в таблице Лиги Европы - изображение 4
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Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 22:02
От зараз глянув оцінки футболістів Динамо. Все правильно так і було на полі. Перший ззаду Михавко, мабуть уже видохся, далі Вівчаренко, не в захисті ні в підтримці нападу, скільки бачимо дойде трохи по краю і пас назад, і все, вся атака. Ну і Ванат з Шапоренком.
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
24.10.2024 в 22:02
От зараз глянув оцінки футболістів Динамо. Все правильно так і було на полі. Перший ззаду Михавко, мабуть уже видохся, далі Вівчаренко, не в захисті ні в підтримці нападу, скільки бачимо дойде трохи по краю і пас назад, і все, вся атака. Ну і Ванат з Шапоренком.
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