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Шовковский: Мы хотели играть компактно и быть опасными на контратаках

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Динамо снова проиграло в Лиге Европы

Шовковский: Мы хотели играть компактно и быть опасными на контратаках

Фото: ФК Динамо

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Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 3-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором его команда проиграла "Роме" 0:1.

"Мы знали, что "Рома" очень сильна, особенно в атаке, и мы хотели играть компактно, чтобы закрыть пространство. Мы пропустили гол с пенальти в первом тайме, и это стало решающим фактором в игре.

Мы хотели быть опасными в контратаках и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Во втором тайме мы старались больше атаковать, и у нас также было несколько хороших возможностей сравнять счет, но, к сожалению, мы не реализовали их.

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Нам немного не хватило остроты в атаке, но "Рома" — очень хорошая команда, привыкшая играть в сильной лиге, поэтому нам было нелегко", - сказал Шовковский.

Напомним, что "Динамо" на данный проиграло все свои три матча в группе ЛЕ с общим счетом 0:7.

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Александр Шовковский Динамо (Киев) Рома
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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