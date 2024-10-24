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Шовковский: Мы хотели играть компактно и быть опасными на контратаках
Динамо снова проиграло в Лиге Европы
Фото: ФК Динамо
Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 3-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором его команда
"Мы знали, что "Рома" очень сильна, особенно в атаке, и мы хотели играть компактно, чтобы закрыть пространство. Мы пропустили гол с пенальти в первом тайме, и это стало решающим фактором в игре.
Мы хотели быть опасными в контратаках и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Во втором тайме мы старались больше атаковать, и у нас также было несколько хороших возможностей сравнять счет, но, к сожалению, мы не реализовали их.
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Нам немного не хватило остроты в атаке, но "Рома" — очень хорошая команда, привыкшая играть в сильной лиге, поэтому нам было нелегко", - сказал Шовковский.
Напомним, что "Динамо" на данный проиграло все свои три матча в группе ЛЕ с общим счетом 0:7.
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