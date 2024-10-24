Шовковский: Мы хотели играть компактно и быть опасными на контратаках

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский подвел итог матча 3-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором его команда проиграла "Роме" 0:1.

"Мы знали, что "Рома" очень сильна, особенно в атаке, и мы хотели играть компактно, чтобы закрыть пространство. Мы пропустили гол с пенальти в первом тайме, и это стало решающим фактором в игре.

Мы хотели быть опасными в контратаках и создали несколько хороших моментов в первом тайме. Во втором тайме мы старались больше атаковать, и у нас также было несколько хороших возможностей сравнять счет, но, к сожалению, мы не реализовали их.