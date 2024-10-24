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Юрич - о матче ЛЕ против Динамо: Победа вполне заслуженная
Тренер Ромы ответил на вопросы журналистов
asroma.com
Главный тренер "Ромы" Иван Юрич поделился своими мыслями после победы команды над киевским "Динамо" (1:0) в рамках третьего тура Лиги Европы.
"У нас были хорошие моменты, а также моменты, которые мне не понравились. Возможно, нам не хватало уверенности после неудачного начала сезона, но, учитывая, сколько моментов мы создали, победа вполне заслуженная.
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Мы должны быть более опасными, когда завладеваем мячом, потому что мы хорошо прессингуем. Иногда наша игра на опережение недостаточно осторожна", - сказал тренер.
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