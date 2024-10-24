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Вратарь Манчестер Юнайтед сделал сумасшедший сейв в матче против Фенербахче. Видео реакции Моуринью

Лига Европы
Обновлено

Реакция Моуринью не заставила ждать

Вратарь Манчестер Юнайтед сделал сумасшедший сейв в матче против Фенербахче. Видео реакции Моуринью

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сделал сумасшедший сейв в матче Лиги Европы против "Фенербахче".

Атакующие игроки турецкого клуба ударили по воротам английской команды. Онана этот удар отбил и вернул в поле.

После футболисты "Фенербахче" попытались ещё раз поразить ворота гостей. Тадич отдал передачу на Эн-Несири. Нападающий пробил головой, но Онана в прыжке сделал сейв и сохранил ворота пустыми.

Сейвы попали на видео. Не менее сенсационной была реакция главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью.

После первого тайма Моуринью выдал порцию комплиментов камерунскому вратарю.

Текстовую трансляцию матча "Фенербахче – Манчестер Юнайтед" читайте на нашем сайте.

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Фенербахче (Стамбул) Манчестер Юнайтед Андре Онана Жозе Моуринью
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Опубликовал: Владислав Прийменко
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