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Вратарь Манчестер Юнайтед сделал сумасшедший сейв в матче против Фенербахче. Видео реакции Моуринью
Реакция Моуринью не заставила ждать
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сделал сумасшедший сейв в матче Лиги Европы против "Фенербахче".
Атакующие игроки турецкого клуба ударили по воротам английской команды. Онана этот удар отбил и вернул в поле.
После футболисты "Фенербахче" попытались ещё раз поразить ворота гостей. Тадич отдал передачу на Эн-Несири. Нападающий пробил головой, но Онана в прыжке сделал сейв и сохранил ворота пустыми.
Сейвы попали на видео. Не менее сенсационной была реакция главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью.
October 24, 2024
После первого тайма Моуринью выдал порцию комплиментов камерунскому вратарю.
Jose Mourinho just had to have a chat with André Onana after that incredible double-save ????— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 24, 2024
???? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/ZURWPlpbPg
Текстовую трансляцию матча "Фенербахче – Манчестер Юнайтед" читайте на нашем сайте.
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