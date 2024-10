Вратарь Манчестер Юнайтед сделал сумасшедший сейв в матче против Фенербахче. Видео реакции Моуринью

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Андре Онана сделал сумасшедший сейв в матче Лиги Европы против "Фенербахче".

Атакующие игроки турецкого клуба ударили по воротам английской команды. Онана этот удар отбил и вернул в поле.

После футболисты "Фенербахче" попытались ещё раз поразить ворота гостей. Тадич отдал передачу на Эн-Несири. Нападающий пробил головой, но Онана в прыжке сделал сейв и сохранил ворота пустыми.

Сейвы попали на видео. Не менее сенсационной была реакция главного тренера "Фенербахче" Жозе Моуринью.

После первого тайма Моуринью выдал порцию комплиментов камерунскому вратарю.

Jose Mourinho just had to have a chat with André Onana after that incredible double-save ????



???? @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/ZURWPlpbPg