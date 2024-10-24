Шовковский - о матче с Ромой: Игра с Шахтером внесла коррективы в стартовый состав

Главный тренер "Динамо" Александр Шовковский на пресс-конференции подвел итог матча 3-го тура Лиги Европы с "Ромой", в котором его команда проиграла 0:1.

— Мы прекрасно понимали, против какой команды мы сегодня играли, понимали как она готовится к матчам, как она готовит свои атаки, и в первую очередь пытались сделать всё возможное чтобы ограничить пространство между линиями и не дать команде соперника забить быстрый гол.

Но, к сожалению, в наши ворота был назначен обидный и, считаю, где-то необязательный пенальти. Но факт есть факт, мы пропустили. В то же время, кроме того пенальти, у "Ромы" в первом тайме были лишь дальние удары.

Мы пытались использовать свои шансы, включая скорость в контратаках, у нас было несколько моментов, которые мы могли завершить позитивно, но, к сожалению, не сделали этого. А в том моменте, который мы завершили позитивно, наш футболист оказался вне игры.

Во втором тайме мы хотели изменить манеру игры. Но, опять-таки, понимали, против кого играем. Тем не менее, и после перерыва у нас, считаю, были довольно неплохие моменты, которые мы могли более удачно завершать. Хотя, в то же время, могли пропустить и второй мяч.

— Сегодня в вашей команде лучше сыграла оборона или атака?

— Я никогда так не разделяю игру команды. Она синхронно строит свои оборонительные линии и играет в атаке. Сегодня в нападении нам немного не хватало агрессивности, особенно в начале игры.

А в целом, я отдаю должное "Роме", которая выступает в Серии А, имеет большой бюджет. Мы же сейчас не можем привлечь легионеров высокого уровня. Те иностранцы, которые у нас были до войны, услышав первые взрывы и выстрели, сразу же попросились в аренду.

— Ваши впечатления от "Ромы"?

— Команда сыграла ожидаемо, используя фланги, стремясь быстро менять направление атак, создавать численное преимущество и использовать качества своих футболистов, которые умело работают с мячом и прекрасно комбинируют. Мы понимали, что наш соперник пытался большой группой игроков выдавливать нас на нашу половину, чтобы войти в активный прессинг, поэтому мы использовали длинные передачи и наших быстрых игроков впереди.

Не могу сказать, что "Рома" чем-то удивила, но это в любом случае очень мощная команда, которая играет в одном из лучших чемпионатов, борясь в нем за самые высокие места.

— Как проходит восстановление Ярмоленко и Пихалёнок? Сыграют ли они с "Шахтером"?

— Думаю, оба они в этом матче не сыграют. Мало восстановиться, надо еще обязательно набрать определенные кондиции. А времени на это у ребят было очень мало.

— Как вам Довбик?

— Я прекрасно знаю качества Артема, потому что работал в тренерском штабе сборной Украины. В том числе, во время Евро-2020. Считаю, это игрок высокого уровня, который дает "Роме" глубину атаки, может навязывать борьбу в штрафной площади. Есть у него и индивидуальные сильные качества — как удары по воротам, так и борьба. Считаю, что такие игроки украшают футбол. Рад за него, если говорить лично. Был бы доволен, если бы у нас был такой футболист.

— Сегодня в стартовом составе было много изменений. Довольны ли вы теми, кто сегодня вышел на поле с первых минут?

— Безусловно, предстоящая игра с "Шахтером" в чемпионате Украины внесла коррективы. Мы учитывали близость этого поединка, когда определялись со стартовым составом на сегодняшнюю игру. У нас в обойме 26 игроков.

Что касается игры, которую показали ребята, то, конечно, есть моменты, которые надо улучшать, но в целом игроки в большинстве выполнили план на этот матч. Не обошлось без индивидуальных ошибок, но это футбол.