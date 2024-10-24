Юрич - об игровом времени Хуммельса: Это моя вина, а не его

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич высказался об игровом времени центрального защитника команды Матса Хуммельса.

"Время Хуммельса еще придет. Он большой профессионал, и его подход к делу всегда великолепен. Если он еще не играет, то это моя вина, а не его. Мне просто нравится, как Ндика играет на его позиции", - сказал специалист.

Сам Хуммельс отказался от каких-либо комментариев после матча.

Добавим, что Матс перебрался в "Рому" на правах свободного агента в начале сентября. И пока что не сыграл ни одного матча за свою команду.