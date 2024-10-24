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Юрич - об игровом времени Хуммельса: Это моя вина, а не его

Лига Европы
Обновлено

Тренер Ромы высказался о легенде Боруссии Д

Юрич - об игровом времени Хуммельса: Это моя вина, а не его

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Иван Юрич высказался об игровом времени центрального защитника команды Матса Хуммельса.

"Время Хуммельса еще придет. Он большой профессионал, и его подход к делу всегда великолепен. Если он еще не играет, то это моя вина, а не его. Мне просто нравится, как Ндика играет на его позиции", - сказал специалист.

Сам Хуммельс отказался от каких-либо комментариев после матча.

Добавим, что Матс перебрался в "Рому" на правах свободного агента в начале сентября. И пока что не сыграл ни одного матча за свою команду.

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Матс Хуммельс Иван Юрич Рома
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Источник:
УЄФА
Опубликовал: Екатерина Власова
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