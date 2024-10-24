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Михавко: Тренировали тактику с тремя защитниками еще во время международной паузы

Лига Европы
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Те, кто не поехал в сборные

Михавко: Тренировали тактику с тремя защитниками еще во время международной паузы

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал эксклюзивно для UA-Футбол матч против "Ромы" в третьем туре Лиги Европы.

– Удивили тактикой. Почему Александр Шовковский выбрал именно такой состав и такую ​​схему с тремя защитниками?

– Мы наигрывали это. Такое решение было принято в тренерском штабе, поэтому мы выполняли наставления. Готовились к этой схеме после матча с “Оболонью”. Но также и в период недавней международной паузы – это делали оставшиеся в расположении клуба.

– Довбика практически удалось сдержать кроме момента с пенальти. Уделили подготовке к Артему особое внимание?

– Конечно, были моменты, в которых нам сказали, как надо играть. Потому мы все знали. Мы и до того знали, что Довбик очень хороший нападающий, поэтому должно быть непросто.

– У Попова была задача играть с ним персонально?

– Не было именно такой задачи. Денис находился поближе к центру, играл в центре. И потому получалось так, что именно Попов больше играл с ним.

– Тот момент, за который назначили пенальти. Просматривали уже? Считаете, что тянуло на точку?

– Можно сказать, что тянуло. Я по инерции за футболку немного его задел, подбил ему равновесие. Поэтому да”, – сказал Михавко.

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За три поединка – против "Лацио", "Хоффехайма" и "Ромы" – киевляне не заработали ни одного очка и не забили ни одного гола, пропустив в общей сложности шесть. Пока они находятся на 35 месте из 36.

Следующий поединок “бело-синие” в еврокубках проведут против “Ференцвароша” 7 ноября.

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Динамо (Киев) Рома Тарас Михавко
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