Михавко: Тренировали тактику с тремя защитниками еще во время международной паузы

Центральный защитник "Динамо" Тарас Михавко прокомментировал эксклюзивно для UA-Футбол матч против "Ромы" в третьем туре Лиги Европы.

“ – Удивили тактикой. Почему Александр Шовковский выбрал именно такой состав и такую ​​схему с тремя защитниками?

– Мы наигрывали это. Такое решение было принято в тренерском штабе, поэтому мы выполняли наставления. Готовились к этой схеме после матча с “Оболонью”. Но также и в период недавней международной паузы – это делали оставшиеся в расположении клуба.

– Довбика практически удалось сдержать кроме момента с пенальти. Уделили подготовке к Артему особое внимание?

– Конечно, были моменты, в которых нам сказали, как надо играть. Потому мы все знали. Мы и до того знали, что Довбик очень хороший нападающий, поэтому должно быть непросто.

– У Попова была задача играть с ним персонально?

– Не было именно такой задачи. Денис находился поближе к центру, играл в центре. И потому получалось так, что именно Попов больше играл с ним.

– Тот момент, за который назначили пенальти. Просматривали уже? Считаете, что тянуло на точку?

– Можно сказать, что тянуло. Я по инерции за футболку немного его задел, подбил ему равновесие. Поэтому да”, – сказал Михавко.