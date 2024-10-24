Вивчаренко: Мы и после первого тайма, и до перерыва чувствовали, что можем дожать Рому

Левый защитник "Динамо" Константин Вивчаренко эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал поражение киевлян в матче Лиги Европы против "Ромы".

“ – Почему тренер Шовковский выбрал именно такую ​​схему с тремя защитниками и как он это обосновал?

– Тренерскому штабу лучше видно, как они видят игру. Потому мы пытались все наставления, то, что они подсказывали перенести в игру. Полагаю, что мы провели хороший матч против достойного соперника. Поэтому посмотрим, как будет дальше.

– Вы играли на фланге, Тимчик действовал очень высоко в атаке, а Вы ближе к защите. У вас двоих были разные задачи, как у латералей?

– Да нет, у нас одинаковые были. Но где-то необычно было играть, и, пожалуй, мало времени было немного перестроиться. Однако я считаю, что мы хорошо сыграли.

– Довбик реализовал пенальти, но кроме этого моментов у него не было. Отдельное внимание при подготовке к нему было?

– Конечно, ведь Артем хорошо цепляется за мяч, хорошо играет корпусом, руками. Поэтому против него очень тяжело играть. Но наши центральные защитники хорошо справились с ним.

– После выхода Шапаренко, Бражка, Кабаева было где-то ощущение, что удастся дожать и вырвать ничью?

– Да мы и после первого тайма и до перерыва чувствовали, что можем дожать. В первом тайме достаточно хорошие моменты были, но, к сожалению, не реализовали”, – сказал Вивчаренко.