Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы. Известна причина

Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Моуринью не понравилось, что судьи не назначили пенальти в ворота гостей. Португальский специалист стал эмоционально жестикулировать и кричат на арбитров.

Главному судье Клеману Тюрпену такое поведение не понравилось и он удалил тренера с поля.

Моуринью отправился на трибуны досматривать матч.

Jose watching on from the stands after his red card ???? pic.twitter.com/53UnsDGIPB