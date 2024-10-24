Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы. Известна причина
В этом матче всё внимание на португальца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".
Моуринью не понравилось, что судьи не назначили пенальти в ворота гостей. Португальский специалист стал эмоционально жестикулировать и кричат на арбитров.
Главному судье Клеману Тюрпену такое поведение не понравилось и он удалил тренера с поля.
Моуринью отправился на трибуны досматривать матч.
Jose watching on from the stands after his red card ???? pic.twitter.com/53UnsDGIPB— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 24, 2024
Ранее мы писали о реакции Моуринью на сейв вратаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онаны.
Текстовую трансляцию матча "Фенербахче – Манчестер Юнайтед" читайте на нашем сайте.
Популярное сейчас
- Довбик делает разницу. Рома - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
- Рома – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Три центрбека, два форварда, без Шапаренко и Ваната. Стартовый состав Динамо на матч с Ромой
- Лига Европы. Рома – Динамо 1:0. Загадку Шовковского решило пенальти Довбика
- Ярослава Магучих – украинская прима легкой атлетики на обложке модного журнала Vogue
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО