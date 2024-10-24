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Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы. Известна причина

Лига Европы

В этом матче всё внимание на португальца

Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы. Известна причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед".

Моуринью не понравилось, что судьи не назначили пенальти в ворота гостей. Португальский специалист стал эмоционально жестикулировать и кричат на арбитров.

Главному судье Клеману Тюрпену такое поведение не понравилось и он удалил тренера с поля.

Моуринью отправился на трибуны досматривать матч.

Ранее мы писали о реакции Моуринью на сейв вратаря "Манчестер Юнайтед" Андре Онаны.

Текстовую трансляцию матча "Фенербахче – Манчестер Юнайтед" читайте на нашем сайте.

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Источник:
TNT Sports
Опубликовал: Владислав Прийменко
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