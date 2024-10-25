ЛЕ. Моуриньо остановил МЮ, нудные Шпоры, невезение Лиона

Дикое невезение для чехов. Они были лучше, острее, но проиграли.

Наверное, главный антигерой матча — это вингер "Славии" Симьон Мише, который имел сразу три удобных шанса забить, но проиграл все дуэли Хулену Агирресабале.

Бильбао и мячом владел меньше, и по воротам бил реже, да и моментов по сути не создал. Один раз выпрашивали пенальти в первом тайме, но ВАР не поверил. Ну и, собственно, гол — это удар Нико Уильямса из-за пределов штрафной, который полностью изменил рикошет.

Эрнесто Вальверде вряд ли доволен игрой, но точно рад счету. У басков в таблице теперь 7 очков, у "Славии" - 4.

3-й тур Лиги Европы. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Славия" - 1:0

Голы: Нико Уильямс, 33

4-я победа в 5 последних матчах для "Порту".

Нельзя сказать, чтобы под ливнем на "Драгау" "Драконы" феерили, но они были лучше в главном — эффективности. Лучшие моменты "Хоффенхайма" Гложек и Прасс даже до ударов в створ не довели.

"Драконы" же отнеслись к своим шансам бережно. Аккурат в раздевалку Тиагу Джало расстрелял ворота после навеса со стандарта и подбора, а в середине второго тайма индивидуальное мастерство на носовом платке показал Саму Омородион. 8 голов в 8 матчах теперь у него — и как "Атлетико" его продал за 15 млн!?

В таблице у "Порту" и "Хоффенхайма" теперь по 4 очка.

3-й тур Лиги Европы. Порту. "Драгау"

"Порту" - "Хоффенхайм" - 2:0

Голы: Джало, 45+2. Саму, 75

Здесь футбола не получилось из-за удаления уже на 11-й минуте. Булайе Дья получил отменный пас на ход из глубины, вратарь "Твенте" Ларс Уннерстал решил перехватить и не успел. Да, это фол последней надежды.

Ну, и вдесятером голландцы уже особо не активничали впереди — они просто пытались не проиграть крупно.

По итогу так и вышло. "Лацио" имел шансов на 2-3 мяча, но то каркас выручал, то форварды мазали. Забить первый вышло у 37-летнего Педро, который в целом проводит очень яркую осень — ему с фланга ассистировал Весино. Ну, а уже в эндшпиле добили.

В таблице у "Орлов" после победы максимальные 9 очков, у "Твенте" - всего 2.

3-й тур Лиги Европы. Энсхеде. "Гролс Весте"

"Твенте" - "Лацио" - 0:2

Голы: Педро, 35, Исаксен, 87

Жозе Моуриньо против бывшего клуба - главная вывеска дня в ЛЕ. И она не подвела.

Матч получился темповым, нервным, с обоюдными шансами. У "МЮ" забил фирменным четким ударом со средней Кристиан Эриксен; за "Фенер" ответил Эн-Несири, перевисевший де Лигта после навеса Сен-Максимена.

В остальном шансов у команд тоже было примерно поровну - на каждый удар Рашфорда хозяева отвечали попытками Эн-Несири и Тадича. Последний вообще непонятно как не забил - Мартинес заблокировал его удар уже во вратарском!

Ну, и вишенка на торте - удаление Моуриньо за споры. Идеально.

В таблице после ничьей у турок стало 5 очков, у "МЮ" - 3.

3-й тур Лиги Европы. Стамбул. "Шукрю Сарачоглу"

"Фенербахче" - "Манчестер Юнайтед" - 1:1

Голы: Эн-Несири, 49 — Эриксен, 15

Какое-то аномальное невезение для "Лиона". 30 ударов нанесли "Ткачи", забивали из офсайдов, обстукали каркас - и все без толку.

Главные неудачники вечера со стороны французов - это Ляказетт и Бенрама. Если бы они вдвоем реализовали хоть половину своих шансов, "Лион" бы выиграл разгромно.

А что "Бешикташ"? Он сидел в обороне и время от времени взрывался контратаками. Порой это было очень опасно, как с ударом Рафы Силвы. Но все же лучшая акция у команды Джио ван Бронкхорста прошла на 71-й минуте - это Рафа пустил в прорыв Жедсона, и тот хлестко пробил под дальнюю штангу.

Вообще у "Лиона" и "Бешикташа" богатая история противостояний; было дело, Жан-Мишелю Ола даже приходилось на поле выходить, чтобы успокаивать бурлившие трибуны. В свете этого поражение именно от турок на "Люмьере" восприняли плохо.

В таблице у "Ткачей" теперь 6 очков, у "Бешикташа - 3.

3-й тур Лиги Европы. Лион. "Групама-Стэдиум"

"Лион" - "Бешикташ" - 0:1

Голы: Жедсон Фернандеш, 71

Счет минимальный, а игровое преимущество весьма заметное - вот как это было.

Лучшим игроком на две команды был Желсон Мартинш, который и отдавал, и пробивал. В первом тайме даже в штангу попал метров с 28-ми. Также именно португалец придумал гол для Эль-Кааби - протащил мяч со своей половины и отдал на ход.

В конце игры Эль-Кааби мог оформлять дубль, но не реализовал пенальти, который сам же заработал.

Шведы? Много контроля, но мало ударов. Такой себе косплей "Динамо" в их исполнении.

В таблице у "Олимпиакоса" теперь 6 очков, у "Мальме" - 3.

3-й тур Лиги Европы. Мальме. "Эледа Стэдиум"

"Мальме" - "Олимпакос" - 0:1

Голы: Эль-Кааби, 30

Победа имени Вацлава Черны. Правый хав сборной Чехии оформил 2+1, причем очень эффектно.

Сперва он грамотно отдал под удар Лоуренса, который ювелирно пробил с линии штрафной. Затем Черны отличился дважды сам — и оба раза после дриблинга.

"ФКСБ", которая по сути является "Стяуа" после банкротства и ребрендинга, проиграла не только по счету, но и по ударам 4:17 — то есть, шансов не было вообще.

В таблице у "Рейнджерс" после победы 6 очков, у "ФКСБ" тоже 6.

3-й тур Лиги Европы. Глазго. "Айброкс"

"Рейнджерс" - "ФКСБ" - 4:0

Голы: Лоуренс, 10, Черны, 31,55, Игамане, 71

"Андерлехт" не только победил, но и силы основе подэкономил.

Дольберг, Эдози, Версхаерен вышли уже во втором тайме, когда пришла пора добивать уставшего соперника, который подвел сам себя. Уже на 30-й минуте Кайо Видаль брутально отмахнулся локтем по лицу защитнику — на что он рассчитывал?

С этого момента было ясно, что "Андерлехт" рано-поздно точно дожмет, и на 67-й минуте так оно и случилось. Трижды в одной атаке бельгийцы расстреливали ворота, и Самюэль Эдози таки отправил мяч в цель.

В таблице у "Андерлехта" теперь 9 очков, у "Лудогорца" - 1.

3-й тур Лиги Европы. Брюссель. "Лотто Парк"

"Андерлехт" - "Лудогорец" - 2:0

Голы: Эдози, 67, Дрейер, 90+4

Пожалуй, самый скучный матч дня. "Шпоры" не выпустили основу и всячески берегли силы, но Алкмаар не мог этим воспользоваться - не хватало класса.

Глобально голландцы завершили матч вообще без единого момента. "Шпоры" же забили благодаря пенальти, который привез Деккер, а Ришарлисон реализовал ударом прямо по центру ворот.

Надо заметить, АЗ в целом играл грязновато, и в конце матча другой защитник Меллер еще и красную заработал.

Также матч запомнится травмой сына Марка ван Боммеля Рубена, и небольшим спором за право пробить пенальти у "Тоттенхэма" - на таком уровне подобное встречается редко.

В таблице у команды Анте Постекоглу теперь 9 очков, у АЗ - 0.

3-й тур Лиги Европы. Лондон. "Тоттенхэм Стэдиум"

"Тоттенхэм" - "АЗ Алкмаар" - 1:0

Голы: Ришарлисон, 53 (с пенальти)