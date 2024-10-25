"Киевляне не были способны создать проблем". Рома – Динамо. Обзор послематчевой итальянской прессы

Уже совсем скоро команда Шовковского будет иметь куда более простого соперника в Лиге Европы, а пока нужно было продолжать бороться за очки с европейским грандом. Хотя, является ли "Рома" прямо грандом в масштабах Европы? Наверное, нет, впрочем, в рамках итальянского чемпионата - непременно, несмотря на временно неудачную форму.

Очередное поражение для команды Шовковского в Риме и гол, который решил судьбу противостояния, по иронии судьбы, забил украинец. Наверное, если бы нам сказали накануне, что "Динамо" точно проиграет, то мы бы спросили: "Ну а хоть Довбик забьет?" Тот факт, что именно Артем забил гол, хоть немного радует украинских болельщиков, однако мы хотели большего. Кстати, большего хотели и итальянские журналисты от "Ромы". Именно их глазами мы будем смотреть на этот матч, ведь это обзор иностранной прессы. Айда разбираться, что там увидели наши итальянские коллеги!

Самое известное итальянское издание La Gazzetta dello Sport назвало свой материал "Довбик с пенальти: Рома выигрывает, а Юрич временно прогоняет тень Де Росси". Естественно, они сосредоточили свое внимание на проблемах "Ромы", о которых в последнее время не говорит только ленивый. Увольнение Де Росси и другие решения от руководства клуба заставляет обращать внимание не столько на то, что происходит на поле, сколько на то, что творится вне его.

"Это первый и долгожданный успех джаллоросси в еврокубках в этом сезоне. Но сама победа была скромной, без блеска", — пишут в статье. "Довбику пришлось нарушить личное табу и забить свой первый гол в ворота киевского Динамо, которому он до этого проиграл 6 раз, выступая за Днепр-1".

О самой игре автор материала пишет следующее: "Невероятно тактический матч, по крайней мере первые 20 минут. После этого Роме наконец удалось проникнуть в штрафную киевлян и сделать пенальти после фола Михавко. Чистый пенальти, который уверенно реализует Довбик. Далее у хозяев был шанс удвоить преимущество, но еще до конца тайма украинцы ответили собственными атаками. Более того, под перерыв они даже забили гол, который был отменен из-за офсайда Попова".

"Надо отметить прекрасную спортивную форму украинской команды, они очень дисциплинированно защищались и по возможности проводили собственные атаки. Последние минуты сопровождались скорее драками перед финальным свистком. Поэтому победа в Европе, но Юричу уже нужно думать, как противостоять Фиорентине на выходных, очередной вызов с большим давлением на тренера", — подытожили в статье.

Куда оптимистичнее на этот матч смотрит автор отчета на сайте Tutto Mercato Раймондо Де Маджистрис. Заголовок его материала гласит следующее: "Рома побеждает и убеждает. Юрич снова достигает успеха может улыбнуться". Журналист отмечает, что на самом деле команда Юрича особо не напрягалась, поэтому смогла получить максимальный результат при минимальных затратах энергии.

Вот, что Де Маджистрис пишет о самой игре: "Начало матча в исполнении джаллоросси было активным и гол, пусть с пенальти, выглядел вполне закономерно. Первые полчаса Динамо вообще не было видно на поле. Киевляне проснулись только на 24-й минуте, когда свой момент после ошибки получил Тымчик. Также в конце тайма Волошин забил гол, но там сразу был зафиксирован справедливый офсайд. Во втором тайме Рома просто снизила темп и играла по счету. Казалось, что Динамо вообще не способно создавать каких-то проблем в зоне Свилара".

Похожий взгляд на матч, как у La Gazzetta dello Sport, имели люди из издания Corriere dello Sport. Здесь не было ничего об уверенном и продуманном плане "Ромы", которая одержала победу малой кровью. Материал вышел с заголовком: "Первая победа Ромы в Европе, но зверей Юрича пока не видно". В статье говорится: "Тренер просил изменить менталитет и темп футбола, результат против киевского Динамо получился хорошим, но больше ничего хорошего и не было".

"Игра была очень посредственной, о ней даже не хочется много говорить. И это печально, ведь не так давно Рома за последние годы вышли в два полуфинала и два финала еврокубков", — говорится в материале. Также там отметили, что Довбик не праздновал гол из уважения к собственной стране, но уже скоро ушел на скамейку запасных, потому что надо готовиться к Фиорентине. Вот настолько этот матч не воспринимался всерьез Юричем. "Да, победу мы видим, здесь без вопросов, но тех зверей, которых нам обещал тренер, мы все еще не видим. Динамо не создало больших проблем, но и они могли вытянуть здесь какой-то результат. К счастью, этого не произошло".

"Довбик дарит первую европейскую радость. Джаллоросси реабилитировались за поражение от Эльфсборга", — это заголовок издания Sport Mediaset. Там вспомнили о моментах у Герреро и Тымчика и заявили, что Свилар буквально спас тренерское место Ивана Юрича.

"Большой смены менталитета, которую анонсировал Юрич накануне, не произошло. Эта команда продолжает чередовать хорошие моменты с непонятными и нелогичными передачами, но точного удара Довбика хватило, чтобы переиграть киевское Динамо", — написал автор материала.

Отметили они и работу тренера киевлян: "Шовковский модернизировал команду по сравнению с чемпионатом Украины и вышел играть с тройкой в обороне". Далее о самой игре: "Первые 20 минут можно было зевать, ведь не происходило практически ничего, хозяева просто контролировали мяч, но после того, как Довбик вывел команду вперед, под конец тайма пришла старая болячка и римляне легко дарили моменты своим соперникам. Герреро, Тымчик, а затем и Волошин - все они заставили местные трибуны изрядно понервничать, но обошлось".

Интересно, что там даже отметили, чего не хватило команде Шовковского: "Наверное, если бы у наставника киевлян был в рукаве какой-то джокер, который вышел бы на замену, это снова был бы ужасный вечер для Ромы, впрочем таких исполнителей на скамейке запасных не нашлось". Также там раскритиковали игру Михавко, причем не только за эпизод с пенальти, а в целом за неуверенное выступление.

Вот такие итоги поражения "Динамо" в Риме. Да, команда Шовковского все еще без набранных очков в Лиге Европы и даже без забитых голов в рамках этого турнира. Впрочем, дальше график обещает более легкие условия, по крайней мере номинально. Ожидаем следующего матча против "Ференцвароша", там требования к киевлянам будут гораздо выше.